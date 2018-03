Comunidade da Colômbia é tema de exposição fotográfica na Biblioteca da Ufscar de Araras

A Biblioteca do Campus Araras da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) apresenta no período desde essa segunda-feira (5) até 16 de março a...

A Biblioteca do Campus Araras da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) apresenta no período desde essa segunda-feira (5) até 16 de março a exposição fotográfica “Majaná: los niños de Palenque”, produzida por Guga Carnicel e Gustavo Campos, estudantes da USP (Universidade de São Paulo). As fotos foram feitas durante viagem dos estudantes à Colômbia.

Palenque de San Basilio, ou simplesmente Palenque, é um povoado localizado a aproximadamente 50 km ao sul de Cartagena, o principal porto de entrada de mão de obra escrava na Colômbia colonial. Fundado por escravos africanos trazidos à região no final do século XVI, Palenque foi um dos numerosos quilombos existentes no período colonial e se destaca por ter sido um dos primeiros a se libertarem na América.

O local tem importância devido à sua rica trajetória de luta e resistência que permanece até os dias de hoje. De difícil acesso e longe dos holofotes turísticos, o povoado é praticamente ignorado pelo poder público e, portanto, marcado por uma infraestrutura bastante precária.

Nesse cenário, as crianças do povoado são símbolo de energia num ambiente totalmente desfavorecido pelo preconceito histórico ainda remanescente. Nos retratos, elas olham diretamente para o observador, eliminando a figura do fotógrafo. Os olhares sinceros transmitem um sentimento genuíno, característica intrínseca das crianças.

“Durante nossa passagem por Palenque, a alegria com que fomos recebidos pelos pequenos nos deixou sensibilizados. No início, quando planejamos a viagem, não tínhamos em mente que eles seriam os protagonistas dessa mostra”, explicam os autores. Assim, da Língua Palenquera surge o nome da exposição – Majaná -, cujo significado faz referência aos “niños” de Palenque.

A exposição, que também já esteve em cartaz na Biblioteca Comunitária do Campus São Carlos da Ufscar, é gratuita e aberta ao público, e pode ser conferida na Biblioteca do campus de Araras, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3543-2632 ou pelo e-mail bar.referencia@ufscar.br.