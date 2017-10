Como reciclar se a coleta é insuficiente?

Editorial 7 de outubro de 2017 Tribuna do Povo

O ararense produz 3 mil toneladas de lixo doméstico por mês, mas deste total somente 30 toneladas são recolhidas pela Cooperativa Araras Limpa para reciclagem – média de 1% do total do lixo do mês.

Todo o restante é recolhido pelos caminhões da Prefeitura e encaminhado para um aterro sanitário particular, que fica em Paulínia/SP. Este 1% do lixo que é reciclado é praticamente insignificante – mas Araras não é a única cidade que não destina de forma ambientalmente responsável o seu lixo para a reciclagem.

Um levantamento feito no início deste ano pelo Cempre (Compromisso Empresarial pela Reciclagem) mostra que dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros, apenas 766 têm coleta seletiva, todos com alguma ineficiência.

O exemplo mais importante vem da cidade de São Paulo, a maior metrópole da América do Sul, que mesmo assim recicla somente 40% do lixo que produz. Ainda de acordo com o mesmo estudo, além dos custos para o meio ambiente, existe ainda o prejuízo econômico, que deixa de gerar R$ 120 bilhões ao ano e que poderia gerar emprego e renda para os coletores.

Ou seja, além de ser um artigo de luxo presente em poucas cidades, a reciclagem, quando feita, é ineficiente – e Araras pode ser inserida nesta lista. Até hoje, depois do Araras Limpa – criado na década de 1990 – a cidade não recebeu maiores investimentos necessários da Prefeitura e nem da iniciativa privada.

Com isso, os coletores hoje ainda usam o mesmo maquinário daquela época, quando a cidade não tinha nem 100 mil habitantes. A falta de investimento também provocou a fuga dos coletores – hoje são apenas 32 – e muitos optaram pela coleta autônoma, que gera mais renda.

A redução do número destes trabalhadores também provocou uma queda no volume de lixo recolhido pela coleta seletiva. Até três anos atrás, os cooperados conseguiam coletar 50 toneladas/mês. Hoje não chega a 30/mês, isso quando o trabalho rende.

Essa queda também pode ser explicada pela estagnação da coleta, que não foi ampliada para toda a cidade e é feita ainda em apenas alguns bairros. É preciso citar que o projeto Araras Limpa não tem ligação nenhuma com a Prefeitura – que apenas cede 2 caminhões, água, energia e local para o trabalho.

Nos últimos anos não houve nenhum governante que tivesse interesse em reverter a situação e ampliar a coleta. E sem esses investimentos, a cidade chegou a 2017 com a triste estatística de reciclar apenas 1% de todo o lixo produzido pelos seus cidadãos. Falta a percepção de que a reciclagem traz inúmeros benefícios sociais e ambientais: gera empregos e renda, reduz custo para a coleta e envio do lixo ao aterro, evita contaminação do solo e da água, diminui a proliferação de insetos, melhora a imagem da prefeitura e da cidade, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, recicla e reaproveita materiais, e aumenta a auto-estima da comunidade.

E são muitas as questões que o poder público deve uma resposta aos munícipes. Como, por exemplo, o porquê da coleta não ter sido ampliada para todos os bairros, o motivo da ausência de uma ampla campanha de conscientização da população – para que esta separe o lixo ainda em casa – dentre outras. Sem estas respostas, a única questão que fica é que a coleta de lixo para reciclagem não permite descerrar placa, e nem gera voto.