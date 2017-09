Como amenizar o desconforto dos pets nas altas temperaturas?

O verão se aproxima e traz consigo os desconfortos do calor intenso que não afetam só os humanos, mas também os pets. Nessa época...

Compartilhe em suas redes sociais!

O verão se aproxima e traz consigo os desconfortos do calor intenso que não afetam só os humanos, mas também os pets. Nessa época do ano os animaizinhos precisam de atenção especial para amenizar os incômodos dos dias mais quentes, além disso, outros cuidados são necessários para a prevenção de doenças sazonais e a proliferação de diversos parasitas.

Os donos precisam estar atentos, pois os pets não possuem glândulas sudoríparas para liberar o calor, a transpiração é diferente dos humanos, por isso devem ser tomados cuidados especiais para evitar desidratação. O presidente da Associação dos Veterinários de Araras, Paulo Corte, recomenda a disponibilização de muita água e ventilação adequada para diminuir a temperatura corporal.

A adestradora Angélica Storolli lembra que o pote com água deve ficar na sombra para manter o líquido fresco por mais tempo, e o dono pode colocar algumas pedrinhas de gelo para manter o líquido mais agradável.

Paulo Corte explica que a troca de calor dos cães é pela respiração. “Muitas vezes vemos com a língua para fora e ofegante, mas não significa que estão com sede, estão trocando de temperatura. Os pets braquicéfalos (de focinho curto), como pugs e shitzu tem mais dificuldade para respirar”, explicou.

A escolha correta do horário para os tão esperados passeios é muito importante, pois eles podem sofrer queimaduras de sol e desenvolver câncer de pele, especialmente os de pelagem branca e pele despigmentada. Para a proteção dos raios solares o filtro solar é uma alternativa e deve ser passado nas regiões de focinho, orelhas, barriga e peito. No mercado existe com fator acima de 30 e de fácil absorção, para evitar que os mascotes lambam o produto.

Os animais, principalmente os cachorros, têm as patas sensíveis e podem sofrer queimaduras nos coxins (almofadinhas) durante passeios no asfalto quente, melhor planejar os passeios para o início da manhã ou após o fim da tarde. “O dono deve colocar a mão no chão para verificar se a temperatura não machucará o anima” ressalta a adestradora.

Para os mais peludos a tosa é uma maneira de amenizar o calor nos cães, nessa época do ano essa prática torna-se mais frequente, mas o essencial não é a beleza e sim o alívio, principalmente em raças muito peludas.

Angélica explica que os pelos dos cães não agem da mesma maneira que as roupas, sendo um componente único na vida dos mesmos que atuam na regulação da temperatura. Em muitas situações o pelo age tanto para aquecer o cão no inverno, quanto para resfriá-lo.

Parasitas

Todo dono de pet precisa realizar o tratamento preventivo mensal para evitar infestação de pulgas, carrapatos e vermes. Na hipótese de constatar o problema deve utilizar produtos adequados até a eliminação total para não ter consequências mais graves.

Paulo Corte lembra ainda que os ectoparasitas nos animais podem causar a DAPP (Dermatite Alérgica à Picada de Pulga) que é a desordem cutânea hipersensível mais comum nos cães, afetando também a espécie felina.

Essas infestações podem ser evitadas com vermífugos e produtos específicos. O ideal é a aplicação de um repelente de parasitas mensalmente no pet, que também são úteis para repelir moscas que podem transmitir leishmaniose.

O site Imbamil ressalta que cães e gatos afetados por pulgas podem contrair o dipylidium caninum, parasita que ataca o intestino e causa diarreia com consequente perda de peso.

Ao levar o bicho de estimação para o ambiente rural, num passeio de turismo ecológico, parques ou até praças em áreas onde outros animais silvestres tenham livre circulação é preciso ter muito cuidado, pois alguns carrapatos podem transmitir uma doença chamada febre maculosa, que deve ser tratada rapidamente.

Paulo Corte lembra ainda que a febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela, essa infecção é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii. Cabe ressaltar que os pets não são transmissores da doença, mas eles podem carregar o hospedeiro de um lugar para o outro, até que chegue ao homem.

No Brasil, a febre maculosa é uma doença de notificação imediata, ou seja, nas três esferas de governo, às autoridades de saúde deve ser sinalizadas sobre o aparecimento do problema em até 24 horas.

Sobre os carrapatos é importante frisar que os lugares mais favoráveis ao surgimento do parasita são batentes de portas e janelas, rodapés, embaixo de móveis, estrados de camas, frestas, muros e paredes. Eles causam ainda doenças como a erliquiose, a babesiose e a hepatozoonose, patologias que, quando não tratadas, atacam os glóbulos vermelhos e brancos, podendo levar à morte.