Comissões da Assembleia Legislativa de SP aprovam título de “cidade turística” para Araras

As comissões internas da Assembleia Legislativa de São Paulo já aprovaram durante o decorrer do mês a concessão do título de cidade turística a...

Compartilhe em suas redes sociais!

As comissões internas da Assembleia Legislativa de São Paulo já aprovaram durante o decorrer do mês a concessão do título de cidade turística a Araras. Para que Araras seja considerada cidade turística, falta agora a aprovação pelos deputados estaduais de São Paulo e a sanção do projeto pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Conforme Tribuna apurou, o projeto de autoria do deputado Ricardo Madalena (PR) recebeu todos os pareceres técnicos que precisavam para a aprovação. Todas as etapas já foram superadas. Depois disso era necessária a apresentação do projeto de lei, feita por meio de um deputado (como foi feito pelo deputado Madalena), para que a documentação da cidade fosse encaminhada para a Secretaria Estadual do Turismo.

A pasta e seus técnicos avaliaram a validade da proposta. Isso já aconteceu, e a Secretaria informou então a Assembleia que poderia votar o projeto. Agora falta apenas o projeto ser aprovado e encaminhado ao governador – o que é considerado a etapa mais simples, tratado como formalidade (que apesar de necessária, já tem resultado esperado, já que o projeto tem base em pareceres técnicos favoráveis).

O resultado foi comemorado pelo ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) e pelo atual chefe do Executivo, Pedrinho Eliseu (PSDB). Eliseu chegou a citar na última terça-feira (24), via Facebook, que com “as articulações que mobilizaram deputados federal e estadual, tiramos do papel projeto que há anos tramitava sem conclusão na Assembleia Legislativa”. Segundo Pedrinho, o deputado estadual Aldo Demarchi (DEM) teria pedido ao Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa para votar o projeto que garante a Araras uma verba por ser turística, chamada de MIT (Município de Interesse Turístico).

Antes mesmo disso o vereador Francisco Nucci (PR) deu a notícia, mas neste caso destacando que o projeto de Lei que gerou a notícia foi protocolado ainda em 2016 pelo deputado estadual Ricardo Madalena (PR). Nucci explicou por meio de seu Facebook que ofício enviado pelo deputado Madalena destaca que Araras vem desde o ano de 2015 buscando essa certificação e que a cidade “cumpriu com todos os requisitos necessários para a tão esperada certificação de cidade turística”.

Nos bastidores a comemoração causou certo embaraço – já que o vereador e o deputado Madalena entendem que o título veio exclusivamente graças ao projeto de Madalena, que tramita na Assembleia, enquanto Pedrinho Eliseu chegou a envolver Aldo Demarchi como um dos articuladores da aprovação.

De acordo com o governo de São Paulo, o estado possui 70 cidades com o título de estâncias voltadas diretamente para o turismo. Até o fim do ano, com a aprovação de todos os 140 MITs – e então o Estado terá quase um terço dos seus municípios voltados ao turismo.

Ainda segundo o governo estadual, cada uma das cidades consideradas de interesse turístico podem receber anualmente cerca de R$ 550 mil. Esse valor deve ser investido em obras e ações destinadas exclusivamente ao setor de turismo.

Cidade turística: pleito antigo

Desde 2015 Araras tenta aprovação de norma para ser considerada de Interesse Turístico. Ainda em setembro daquele ano – há pouco mais de dois anos – o secretário de Turismo, Roberto de Lucena, visitou o município e recebeu manifestação de Araras se tornar Município de Interesse Turístico.

“Das intenções que Araras nos apresentou, posso concluir que a cidade tem todas as condições de ser um indutor turístico regional e estadual. Minha visita tem como objetivo conhecer o município mais de perto e definir ações conjuntas para apoiá-lo. Saliento que fiquei muito impressionado e confiante. A Secretaria de Turismo tem todo o interesse que Araras figure no time de municípios indutores do turismo em São Paulo”, disse o secretário naquela oportunidade.

Qualquer município de SP pode ser considerado turístico

Qualquer cidade de São Paulo pode requerer o título de MIT (Município de Interesse Turístico), desde que tenha aptidão para o setor e atenda a algumas exigências, como possuir meios de hospedagem no local, serviços de alimentação e serviço de informação turística. Também deve ter capacidade de atender a população fixa e flutuante, quanto ao abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos e ter o Conselho Municipal de Turismo criado por Lei especifica e aprovada pela Câmara dos Vereadores.

Segundo o governo estadual, o turismo paulista movimenta até 56 setores da economia e gera um milhão de empregos diretos e dois milhões indiretos. “São Paulo é o único Estado com políticas públicas voltadas à atividade turística”, explica nota do governo.