Comissão municipal é nomeada para relacionar os desvios de função

O prefeito de Araras Nelson Brambilla (PT), junto com o secretário de Administração João José Bianco, decidiu criar na Prefeitura uma comissão especial para avaliar e propor soluções para adequação dos cargos funcionais caracterizados como desvio de função na administração direta.

Os casos de desvios de função na Prefeitura são recorrentes há anos, mas somente agora a Prefeitura tomou uma decisão concreta para tentar combater a prática, até então relativamente usual. Apesar da decisão ter sido tomada pelo atual prefeito, os trabalhos da comissão deverão se estender ao longo dos meses iniciais do governo seguinte, em 2017, quando um novo prefeito assumirá o Executivo.

A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do município na sexta-feira da semana passada (4 de novembro) e o prefeito admite, no documento, que decidiu montar a comissão com base na notícia de que na Administração Direta existem cargos em desvio de função, “conforme vem sendo investigado pelo Ministério Público”.

A Prefeitura já teve problemas com a Promotoria, que enxerga há anos em Araras problemas com desvios de função. Além disso o município teve dificuldades recentes também com funcionários comissionados. Há pouco mais de um mês a administração municipal teve que demitir mais de 60 funcionários contratados como comissionados. Na sentença o juiz Rodrigo Peres Servidone Nagase chegou a citar que ao criar os projetos de Lei Complementares que criaram os cargos o prefeito demonstrou total descumprimento de decisões da Justiça, “em evidente ato de improbidade administrativa”.

Na tentativa de demonstrar também o combate aos desvios de função o prefeito publicou a Portaria pela qual foram nomeadas seis pessoas que agora compõem a Comissão Especial para avaliação e atualização do quadro de cargos e salários dos servidores lotados nos órgãos da Administração Direta do Município. Eles serão responsáveis por propor solução para adequação dos servidores que estejam em desvio de função que vierem a ser apurados. A Comissão será presidida por Elizabeth Pereira Buso, da Secretaria Municipal de Administração.

Além dela, compõem a comissão Wander Cordeiro de Brito, representando a Secretaria Municipal da Fazenda; Rodrigo Rodrigues, pela Procuradoria Geral do Município de Araras; Natália Panini, da Secretaria de Educação; Edna Pereira Santos, da Secretaria de Saúde; e Romildo José Bernardo, da Secretaria de Serviço Públicos Urbanos e Rurais.

O mesmo grupo vai realizar o censo geral dos servidores públicos municipais para atualizar o seu registro cadastral; promover a conciliação do cargo de origem de cada servidor com o cargo atualmente exercido; apurar todos os casos caracterizados como desvio de função e ainda propor as medidas corretivas necessárias objetivando adequação e cumprimento das legislações aplicáveis.

Caberá ainda à mesma comissão estabelecer prazos para saneamento das anomalias detectadas, de acordo com as propostas apresentadas (observando o limite máximo de despesas com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal) e propor medidas preventivas para que casos desta natureza não voltem a ocorrer.

O prazo para conclusão dos trabalhos será de quatro meses (120 dias), contados da data de publicação da portaria, ou seja, se encerram no início de março de 2017.

Além disso o prefeito e o secretário de Administração citam que “a maioria dos casos caracterizados ocorreram nas décadas passadas” e garantiram que a atual administração “tem interesse em encontrar a alternativa adequada para regularizar a situação, sem prejudicar o bom andamento dos serviços essenciais prestados à população”.

O documento cita ainda que a administração municipal está limitada ao cumprimento do limite máximo com gasto com pessoal, conforme preconiza a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comissão responsável por apurar desvios de função