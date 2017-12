Comissão de vereadores vai acompanhar gastos de fim de ano do governo

A pedido dos vereadores de oposição Jackson de Jesus (Pros), Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC) o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho...

A pedido dos vereadores de oposição Jackson de Jesus (Pros), Regina Corrochel (PTB) e Deise Olímpio (PSC) o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) publicou portaria criando uma comissão temporária de assuntos relevantes, composta pelo trio. Na última sexta-feira (24) Eliseu nomeou Jackson de Jesus como presidente da comissão, que terá poderes para acompanhar os números das receitas, despesas e saldos do ano de 2017.

A Prefeitura não tem situação financeira confortável, e até por isso os vereadores querem apurar detalhadamente como está a arrecadação dos cofres municipais e no que está sendo gasto o dinheiro público.

Os membros da Comissão de Assuntos Relevantes poderão, em conjunto ou isoladamente, proceder as vistorias e levantamentos nas repartições públicas municipais e entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência e requisitar de seus responsáveis a apresentação de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários.

Além dos três vereadores que assinam o pedido, outros 4 edis podem integrar a comissão, se desejarem, já que ela será constituída por até sete membros – o limite é estabelecido pelo Regimento Interno da Câmara.

A Comissão terá 90 dias – que podem ser prorrogados mediante aprovação do Plenário – para concluir os trabalhos.

As reuniões para estudos e discussões do assunto serão públicas e realizadas no Plenário da Câmara Municipal, em dias determinados pelo Presidente da Comissão, podendo então qualquer cidadão assistir aos trabalhos do grupo de vereadores.