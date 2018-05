Comércio não precisa ser fechado hoje, mas parte dos comerciantes ‘baixa as portas’ temendo vandalismo

Apesar da manifestação marcada para esta tarde em Araras, a Acia (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Araras) confirmou à Tribuna que o comércio...

Apesar da manifestação marcada para esta tarde em Araras, a Acia (Associação Comercial Industrial e Agrícola de Araras) confirmou à Tribuna que o comércio de Araras está aberto nesta tarde. Apesar disso, algumas lojas contatadas pela Tribuna confirmaram que preferiram fechar as portas, temendo represálias. “Avisaram pra mantermos as colunas nas portas. Se o protesto chegar, podemos fechar”, informou uma comerciante ouvida pela reportagem. Outros estabelecimentos, porém, garantiram que permanecerão com as portas abertas. Noutros, as portas estão abertas, mas poderão ser fechadas se houver manifestação próxima.

O capitão da Polícia Militar de Araras, Hellington Ilgges da Silva, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, garantiu que a manifestação é totalmente pacífica e que qualquer comerciante que desejar pode sim manter as portas abertas, que não haverá problemas.

Tribuna conversou com ao menos uma dezena de comerciantes em pontos distintos da Rua Tiradentes. Ao menos os ouvidos pela reportagem rechaçaram que estavam baixando as portas por “apoio a manifestação” e admitiram temor de que manter as portas abertas, em manifestações, poderia favorecer atos de vandalismo de quem se infiltra nesses protestos. Mesmo assim eles admitiram que não houve nenhuma determinação para fechar as portas, e preferem adotar a medida por precaução.

A manifestação foi realizada no Centro da cidade nesta segunda-feira, e ao menos até agora os protestos foram totalmente pacíficos. Parte dos comerciantes manifestou apoio ao protesto que seguiu pelas ruas de Araras – e passou na Praça Barão de Araras.

Antes da manifestação o temor de vários comerciantes foi de que eles teriam que aderir a esses protestos e baixar as portas. Dezenas de comerciantes entraram em contato com a Acia, que garantiu: quem quiser manter as portas abertas, poderá fazê-lo.

Informação obtida oficiosamente junto a policiais militares é de que até agora não há registro de incidentes em Araras e não há nenhuma indicação para que comerciantes baixem as portas. Ninguém precisa aderir aos protestos.

A Polícia está circulando pela cidade e militares garantem que a movimentação na Via Anhanguera também é pacífica – por isso a Polícia apenas observa o protesto, até agora contando com poucas pessoas.

A Tribuna foi informada ainda que a Polícia estará nas ruas e vai garantir que quem quiser manter as portas abertas poderá fazê-lo sem problemas.