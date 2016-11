Comerciantes usam WhatsApp para segurança no Centro

O aplicativo de mensagens simultâneas WhatsApp se transformou em importante ferramenta para um grupo de comerciantes da cidade, que decidiu se unir e promover...

O aplicativo de mensagens simultâneas WhatsApp se transformou em importante ferramenta para um grupo de comerciantes da cidade, que decidiu se unir e promover ações coletivas e até fiscalizar a ação de suspeitos que praticam furtos e roubos na região central.

A iniciativa partiu de Josimar Teixeira da Costa, que pondera que o grupo não tem como meta se transformar em uma associação comercial ou alguma entidade semelhante, mas sim, unir comerciantes que optaram por ser mais ativos em medidas e decisões adotadas no Centro.

Josimar explica que a primeira iniciativa do grupo de comerciantes aconteceu em 2015, quando se uniram para reivindicar melhorias na área central e também no embelezamento da cidade durante as semanas que antecedem o Natal. “Na ocasião, solicitamos para Prefeitura um capricho maior na instalação dos enfeites para atrair mais pessoas para o Centro e incentivar o consumo”, disse.

Com o tempo, o grupo ganhou mais adeptos e passou a promover outras atividades, como cursos de capacitação para atendentes e vendedores, por exemplo, e até ações sociais. “A coletividade é muito importante e o uso da tecnologia barateia custos e ainda contribui para agilizar a comunicação”, enfatiza.

Cíntia Tank é proprietária de uma loja na Rua Júlio Mesquita, Centro, e participa do grupo desde o início. Ela enfatiza a importância da coletividade para atrair melhorias não somente para os profissionais da área, mas também aos clientes. “O cidadão precisa ser mais ativo nas decisões da cidade e ter mais voz e um grupo nos permite ser ouvidos”, defende.

Parceria com as forças de segurança é incentivada

Outra medida adotada pelo grupo é o constante contato com as forças de segurança – Guarda Municipal, Polícias Civil e Militar – para inibir a ação de suspeitos que assaltam e furtam os estabelecimentos comerciantes que ficam na região central.

O grupo tem participado ativamente das reuniões promovidas pelo Conseg (Conselho Comunitário de Segurança Pública) e também das audiências da Polícia Militar. Na última audiência da PM, em outubro, ele solicitou aumento das rondas em áreas que ficam nos arredores da Praça Barão de Araras e Rua Tiradentes.

Dados da Polícia Civil mostram que a maioria dos furtos e assaltos registrados na cidade ocorre no Centro. Para prevenir ação dos bandidos, a PM passou a criar um mapa dos pontos onde os crimes são registrados.

O primeiro mapa foi apresentado para a comunidade e imprensa em outubro e o segundo na noite da última quinta-feira (24) durante reunião do Conseg. Na prévia de dados, os roubos em novembro mostram tendência de queda na comparação com outubro – de 31 casos para 15 que foram registrados até o dia 21 de outubro.

Além de acompanhar o trabalho das forças de segurança, o grupo também criou a iniciativa de fiscalizar ação de pessoas suspeitas. “Mantemos constante contato e até informamos para todos a presença de pessoas suspeitas”, revela o comerciante André Patrezi Buzzolin.

Segundo o capitão da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras, Helington Ilgges da Silva, o policiamento será ampliado no fim do ano no período que o comercio estende seu atendimento para até 22 horas. Neste ano, o atendimento noturno está previsto para começar no dia 7 de dezembro.

“Já estou em contato com o Batalhão da PM de Limeira, a qual Araras está subordinada, e atualmente 58 novos soldados participam do treinamento. Os novos soldados serão distribuídos entre as cidades do Batalhão e, como Araras é a segunda maior cidade, nossa meta é o maior número de efetivo para reforçar a segurança durante o fim do ano”, prometeu o capitão.