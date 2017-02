Comerciante transforma desafios em renda

O comércio surgiu em momento delicado da vida de Rosângela Aparecida Rossi Ramos, moradora do Parque das Árvores, zona norte. “Eu era muito apegada...

O comércio surgiu em momento delicado da vida de Rosângela Aparecida Rossi Ramos, moradora do Parque das Árvores, zona norte. “Eu era muito apegada ao meu pai, mas depois do falecimento dele decidi que precisava trabalhar em alguma área”, recorda.

Residente há 18 anos na Rua José Tonetti, a oportunidade para mudar de vida estava logo atrás da sua casa, sendo uma loja que fica na Avenida Leme. “Foi naquele momento da vida que a antiga proprietária fez uma oferta, mas não aceitei de imediato”, disse.

Em meio a tantas dúvidas, prestou concurso para um cargo do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras). “Passei no concurso, mas até hoje não fui chamada. No meio do caminho a antiga proprietária voltou a me procurar e fez ofertas, até que decidi aceitar”, conta.

Rosângela decidiu encarar o comércio por conta da experiência profissional, pois já foi proprietária de uma loja na cidade de Descalvado. “Aos 20 e poucos anos morei na cidade e abri uma loja. Porém, fiquei pouco tempo – apenas quatro anos – e retornei para Araras”, explica.

Durante anos permaneceu somente com as tarefas da vida doméstica antes de voltar para o ramo comercial há um ano e cinco meses. “O Brasil estava no auge da crise econômica e até disseram que era loucura, mas decidi encarar o desafio e hoje não posso reclamar. Consegui liquidar minhas dívidas e adaptei a loja ao meu gosto”, finaliza.