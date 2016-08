Comercial FC – 87 anos de fundação

Fundado em 26 de agosto de 1929, o Comercial FC, no dia de ontem, completou 87 anos de sua existência. Recebi a visita de...

Recebi a visita de Antonio Gonçalves, carinhosamente conhecido como Urubatão, esportista e ex-jogador do Comercial do Oratório São Luiz, nas categorias menores. Na oportunidade, após um gostoso bate-papo, Urubatão me brindou com duas fotos de épocas passadas do time do Comercial FC, a qual publicamos no jornal impresso para recordação e agradecemos.

Não podemos esquecer daqueles que já partiram, pois em vida souberam honrar as cores do Leopardo da Paulista. A eles, nossas homenagens. Tenho recebido diversas fotos e, na medida do possível, vamos atendendo a todos.

Novo cidadão ararense

No dia 28 de junho, com o recinto da Câmara Municipal de Araras repleto de um bom número de pessoas, principalmente amantes do esporte do pedal, aconteceu a solenidade de entrega do título de Cidadão Ararense ao esportista Sérgio Imanto Siebert.

Durante sua longa carreira como corredor e técnico do esporte do pedal, Sérgio muito divulgou o nome de Araras. A sugestão partiu do vereador Breno Zanoni Cortella. Diversos oradores fizeram uso da palavra, todos enaltecendo a figura do homenageado. Parabéns Serjão.

Cantinho de Saudades

Faleceu no dia 2 de julho, aos 92 anos de idade, a estimada professora Rosa Irma Cressoni. Em vida foi uma das mais brilhantes educadoras da juventude ararense. Era uma apaixonada pelos livros desde a juventude. Nas horas de folga até colaborava no armazém de seus pais, Angelo e Adélia Cressoni.

Em 1953 ela tomava parte do corpo docente da Escola Técnica de Comércio de Araras, e nesse mesmo ano foi uma das integrantes do corpo docente da Escola Estadual Dr. Cesário Coimbra. Em 1956 foi uma das fundadoras do Colégio Comercial “Conde Silvio Álvares Penteado”. Lecionava diversas línguas, destacando-se o francês e o latim. Lecionou em diversas escolas e faculdades em Araras, sempre merecendo respeito dos colegas e alunos. Na década de 60 ocupou a presidência da União das Ex-Alunas do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora.

Em 1973, o Colégio Silvio Álvares Penteado promoveu o seu II Torneio Interno de Futsal na Praça de Esporte Ignacio Zurita, Jr e a Prof. Rosa Irma foi convidada a dar o pontapé inicial. Outros cargos ainda foram ocupados por D. Irma.

No mesmo dia 2 de julho último veio a falecer, aos 87 anos de idade, outra destacada e brilhante professora, Dona Nadir Rodini Vanzetti. Ambas sempre nos diziam serem assíduas leitoras da nossa coluna.

Os amigos estão partindo. No dia 17 de julho, com 75 anos de idade, veio a falecer o destacado esportista João Trevizan. Amante do esporte do pedal, do saudoso time do Sport Cicles, dos desfiles carnavalescos… E no dia 26 de julho, aos 83 anos de idade, faleceu o colega desde infância, o esportista Durvalino Soares Filho.

À todas essas famílias enlutadas, nossos pêsames, e aos amigos que partiram, Rosa Irma Cressoni, Nadir Rodini Vanzetti, João Trevizam e Durvalino Soares Filho, nossas homenagns em nosso Cantinho de Saudades.

Agradecimentos

José Luiz Fávaro, elogiando a homenagem ao maestro Alexandre Pelegatta. E o Dr. Carlos Roberto Vargas Wiggert cumprimentando os assuntos abordados nessa coluna.