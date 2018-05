Começam as festividades da Comunidade de Santo Antônio

A Comunidade de Santo Antônio, realiza de hoje (26) até dia 13 de junho, no salão de festas da comunidade no Jardim Santa...

A Comunidade de Santo Antônio, realiza de hoje (26) até dia 13 de junho, no salão de festas da comunidade no Jardim Santa Rosa, as festividades em comemoração aos 30 anos da igreja e em louvor ao seu padroeiro.

A quermesse acontece todos os finais de semana com comidas típicas como: cachorro quente, pastéis, cuscuz, x-caipira, frango assado e a passarinho, polenta, cervejas, refrigerantes doces, pescaria, além do tradicional show de prêmios.

Nos dias 10, 11 e 12 de junho haverá o Tríduo de Missas às 08h30 (10), às 19h30 (11) e às 19h30 (12), no dia 13 tem Missa dos Namorados, Benção do Mastro e do Bolo de Santo Antônio. Como o dia 13 é dia do padroeiro da igreja também haverá missas às 7h, 15h e 19h, com Procissão Luminosa, Benção e distribuição dos pães após as celebrações.

SÁBADO

Festa do Padroeiro – Comunidade de Santo Antônio

Dia: 26/05 à 13/06

Horário: 19h30

Local: Salão de Festas da Comunidade Santo Antônio (Rua Barretos, 280 – Jardim Santa Rosa)

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 26/05

Horário: 21h

Atração: Banda Palladium

Local: Clube do Bancários

Teatro Estadual – O Que Não Dizer

Dia: 26/05

Horário: 17h

Atração: Stand Comedy Show O Que Não Dizer com os Youtubers Willou e Watson Alves

Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

VEM AÍ

Matheus Ceará se apresenta no Teatro de Araras

O Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo recebe no dia 1 de junho, às 21h, o Stand Up Comedy com Matheus Ceará, no show Inédito Para Quem Nunca Viu… Mesmo. Em seu primeiro show de stand up comedy, Matheus aborda temas comuns à comédia de cara limpa: piadas, observações e comentários bem-humorados de questões do cotidiano, sempre com um ponto de vista particular. Em uma nova fase, o comediante deixa de lado a sua característica indumentária para se mostrar por inteiro no palco. Matheus irá abordar assuntos como a sua infância no Nordeste, mostrando uma realidade muito diferente dos dias de hoje. Além disso, ainda comenta sobre a mudança para São Paulo, família, casamento, filho e como é trabalhar na televisão. Também irá contar sobre a cirurgia bariátrica e as diferenças entre ser gordo e magro.

Cervejaria Fritz – Show de Igor Elias

Dia: 30/05

Horário: 20h30 a 0h

Atração: show de Igor Elias e promoção de chope por R$ 5,99

Local: Cervejaria Fritz ( Avenida Dona Renata, 173 – Vila Michelin)

Sayão Futebol Clube – 8º Arraiá da Engenharia

Dia: 30/05

Horário: 22h

Atração: 8º Arraiá da Engenharia

Local: Sayão Futebol Clube

Teatro Estadual – Inédito Para Quem Nunca Viu… Mesmo

Dia: 01/06

Horário: 21h

Atração: Stand Up Comedy com Matheus Ceará – Inédito Para Quem Nunca Viu… Mesmo

Ingresso: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube da Saudade – 34º Tradicional Festa Junina

Dia: 02/06

Horário: 19h

Atração: Nilbon Richards e Banda Miragem

Ingressos: R$ 15 a venda na secretaria do Clube e na Farmácia Santa Candida. (Grátis: pipoca, algodão doce, quentão, vinho quente, chocolate quente e cama elástica para as crianças)

Local: Clube da Saudade de Araras

Festa da Padroeira – Paróquia do Fátima

Dia: 10/06 e 24/06

Atração: Bolo da Padroeira (13), Leilão de Prendas (10) e Costela Fogo de Chão (24)

Local: Paróquia Nossa Senhora de Fátima