Começa recapeamento da Av. Viola da Costa

Recapeamento é feito nos dois sentidos entre o Pró-Saúde e a Pavan

Uma obra que há meses era esperada pelos moradores da zona leste começou a ser feita nesta semana. Trata-se do recapeamento da Avenida Augusta Viola da Costa, uma das principais ligações entre o Centro e a região.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais, a obra compreenderá os dois sentidos da avenida entre a Construtora Pavan e o Hospital Pró-Saúde.

O recapeamento é feito após constantes reclamações de motoristas e motociclistas, que estavam insatisfeitos com a situação do asfalto que tinha buracos e ondulações. Munícipes disseram para a Tribuna no Bairro que os acidentes eram constantes.

A Serviços Públicos informa ainda que o novo asfalto será feito em 9.744 m² (metros quadrados) da via e segue o cronograma estabelecido pela Secretaria de Obras, sendo financiada pelo Governo Federal por meio do Ministério das Cidades. A empresa responsável pela execução do serviço é a DRR Construções e Comércio. (Com informações da Secom (Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional).