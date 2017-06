Começa hoje A Copa das Confederações deve ter seu último suspiro em uma edição diferente das anteriores. Cotado para ser aposentado pela FIFA...

Começa hoje

A Copa das Confederações deve ter seu último suspiro em uma edição diferente das anteriores. Cotado para ser aposentado pela FIFA após este ano, o torneio deve ter ainda menos badalação em 2017, quando não contará com a participação do Brasil, seu maior campeão, pela primeira vez em 20 anos. Desde que a entidade máxima do futebol assumiu o comando da competição neste ano terá Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador do mundo, como um astro quase solitário.

No mercado

Convocado para a seleção brasileira, e considerado o maior pegador de pênaltis do mundo, o goleiro Diego Alves vive a expectativa de brigar por uma vaga na equipe que o técnico Tite convocará para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Porém, o titular do gol do Valencia pode mudar de ares na próxima temporada. O clube passa por um processo de reformulação e cogita negociar Diego, que tem um dos maiores salários do elenco.

Prova de fogo

Primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Corinthians se prepara para uma difícil série de jogos na próxima semana, Coritiba, Bahia e Gremio. Os três duelos que o Timão terá pela frente são contra equipes que estão no G-6 da competição. Uma das maiores preocupações da comissão técnica alvinegra para esta sequência é o desgaste físico do elenco, que já disputou 36 partidas no ano. Alguns jogadores têm acusado cansaço durante os jogos, o que pode forçar o técnico Fábio Carille a mexer na equipe para evitar lesões.

Reforço tricolor

Petros está perto de ser contratado pelo São Paulo. O jogador teve uma reunião com os dirigentes do Betis, da Espanha, com quem tem contrato até 2020, e manifestou o desejo de voltar ao Brasil. De acordo com pessoas próximas ao jogador, as duas partes já chegaram a um acerto salarial. A negociação caminha bem e poderá ter desfecho nesta semana. O Tricolor ainda não confirma.

Intrigas na Vila

Dorival Júnior foi o motivo da discussão entre Cuca e Elano após o clássico entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do Verdão e o seu irmão e auxiliar, Cuquinha, reclamaram de suposta participação do assistente técnico do Peixe na demissão do antigo treinador, substituído por Levir Culpi. Cuquinha, segundo relatos, se exaltou durante o jogo e acusou Elano de causar a saída de Dorival. O auxiliar de Cuca ainda teria dito que Levir Culpi também seria vítima do ex-volante futuramente. A irritação do técnico do Verdão foi presenciada após o apito final.

Contratado

Um dia após Bruno Henrique anunciar que acertou com o Palmeiras, o clube anunciou na quinta-feira a contratação do volante que estava no Palermo, da Itália. Ex-Corinthians, o jogador de 27 anos foi contratado em definitivo por 3,5 milhões de euros e assinou acordo até 2020.