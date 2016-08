Começa demolição de ponte na confluência dos ribeirões

A construtora Tecla, responsável pela ampliação das calhas dos ribeirões das Araras e das Furnas, começou ontem (24) a demolição da antiga ponte que...

A construtora Tecla, responsável pela ampliação das calhas dos ribeirões das Araras e das Furnas, começou ontem (24) a demolição da antiga ponte que passa próximo da junção dos ribeirões das Furnas e das Araras. O trabalho é considerado minucioso pela Secretaria Municipal de Planejamento, pois no local passam tubulações da rede de esgoto.

O secretário de Planejamento, Fábio Franco, explica que a antiga ponte foi desativada na tarde da última terça-feira (23) depois que as duas novas construídas recentemente (que formam uma única) foram liberadas para o trânsito de veículos. As obras integram o projeto de macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e pretendem solucionar os alagamentos.

De acordo com Franco, a antiga ponte foi construída com aduelas e ela será desmontada. “É como se fosse um Lego (brinquedo composto por peças) e as aduelas foram montadas sobre o Ribeirão das Furnas. A empresa vai desmontar a estrutura e as aduelas de concreto serão encaminhadas para o Parque Ecológico”, explicou.

Franco citou que as aduelas somam, em média, 80 metros de comprimento e poderão ser reaproveitadas na canalização de um córrego que passa no interior do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto. “Como o trabalho exige atenção para não afetar nenhum sistema de rede de esgoto, ele poderá se estender por alguns dias”, disse.

Trânsito em nova ponte é liberado

Depois de causar transtorno e travar o trânsito de veículos em várias avenidas na última segunda-feira (22), o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) concluiu a pintura da sinalização viária da ponte que passa sobre os ribeirões das Araras e das Furnas, e o trânsito está liberado desde a última terça-feira (23).

A nova ponte interliga as avenidas Milton Severino e Oswaldo Menegasso (perto do Residencial Samantha). Com isso, foi interditada a passagem de veículos da ponte antiga e que já está sendo demolida.

Com as mudanças, quem trafega pela avenida Dona Renata (Marginal), após passar pela Krepischi Lar e Construção, terá que, por enquanto, fazer a conversão à direita, acessando a avenida Horácio Krepischi e contornar a rotatória próximo ao Tonin para voltar à Marginal. O acesso será facilitado em breve, após a retirada de um canteiro próximo à Construtora Rio Verde, que vai liberar o trânsito na via.

A readequação proporcionará um novo desenho ao sistema viário e vai criar uma espécie de grande rotatória. Depois que a obra for concluída, quem trafega pela Marginal e passa pela Casa de Retiro Emaús, sentido Centro/bairro, por exemplo, poderá fazer a conversão para a avenida Milton Severino ou acessar o outro lado da Marginal (sentido bairro/Centro), sem precisar utilizar a ponte próxima à Krepischi.