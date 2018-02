Combate aos privilégios

Editorial 3 de fevereiro de 2018 Tribuna do Povo

No momento em que a Previdência Social é tema central no Brasil, muito se discute os chamados privilégios a determinados grupos, classes e categorias....

Até o Judiciário virou alvo das atenções, e não por acaso. Há, de fato, “uma verdadeira caixa preta” – inacessível para a grande maioria das pessoas – dentro do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. E onde existem privilégios para poucos.

Juízes de diversas instâncias, deputados, senadores, governadores e até ex-presidentes da República, gozam de regalias inimagináveis aos meros mortais. E que se somadas, chegam a valores exorbitantes.

Ao menos a imprensa tem apontado os deslizes e imoralidades de alguns dos integrantes dos mais diversos poderes – incluindo o próprio Judiciário, recheado de integrantes com regalias que se não são ilegais, são totalmente imorais – como, por exemplo, o pagamento de mais de R$ 4 mil de auxílio-moradia aos magistrados brasileiros – além de outras gratificações, remunerações temporárias, verbas retroativas, vantagens, abonos de permanência e benefícios concedidos pelos próprios órgãos.

É preciso que os salários sejam justos, nem tão baixos, nem exorbitantes. É evidente que estes casos são críticos, se comparados com a iniciativa privada – os valores pagos poderiam ser uma média dos trabalhadores da iniciativa privada, mas não é o que ocorre.

Hoje, os deputados federais possuem cota parlamentar, incluindo passagens aéreas, material de escritório, gastos em restaurantes, gasolina e também “auxílio moradia” pra quem não tem “apartamento funcional” – além de ressarcimento de quaisquer despesas médicas (o que não tem nada a ver com a atividade parlamentar, mas apenas um privilégio convenientemente aprovado).

Esses privilégios precisam acabar, para os políticos e também para os servidores do alto escalão.

De fato, a Previdência também contribui com parte desses privilégios a determinadas castas. Alguns tem sido combatidos ao longo dos anos, mas com pouquíssima efetividade. A necessidade de uma unificação da previdência nunca é bem vista, e de fato hoje é mais interessante se aposentar dentro do serviço público.

O grande gargalo vai permanecer nos casos dos servidores que entraram no sistema antes das últimas reformas (1998, 2003 e 2013): estes continuam podendo se aposentar com os benefícios antigos, já que são considerados “direitos adquiridos”. Por isso a atual reforma pode não surtir efeito nesses casos.

Além disso, apesar da defesa do governo de que a reforma igualaria servidores e contribuintes do INSS, nem todos os requisitos para se aposentar serão igualados entre trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos pela atual proposta de reforma da Previdência.

E ainda devem continuar alguns privilégios a alguns servidores e categorias. Mas temos que reforçar que uma reforma é necessária e indiscutivelmente urgente. Por isso, se não se defende a reforma atual, pelo menos alguma modificação precisa, sim, ser feita na Previdência!

O que deve ser tema dos debates é: o que fazer para equilibrar as contas, combater privilégios e não permitir que os trabalhadores tenham que trabalhar por tanto tempo? Mas o foco de quem defende ou contesta a reforma não tem sido neste sentido, mas sim um simples “a favor ou contra” a proposta. Só isso não resolve o problema, e não tira privilégio de ninguém.

É preciso repensar a Previdência, os privilégios e diversas outras regalias. Os assuntos não podem mais ser intocáveis. As leis precisam ser mudadas. E que se debatam ideias, e não sejamos meros concordantes ou discordantes ao extremo.