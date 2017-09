Com um dos fundos deficitário, previdência municipal ainda preocupa

A situação da previdência municipal, gerenciada pela Araprev (Serviço de Previdência do Município de Araras) ainda tem preocupado os ararenses – já que, em...

A situação da previdência municipal, gerenciada pela Araprev (Serviço de Previdência do Município de Araras) ainda tem preocupado os ararenses – já que, em qualquer situação que a Araprev necessitar de verbas para complementar seu caixa, obrigatoriamente a Prefeitura terá que socorrer a autarquia. A Araprev é uma espécie de INSS dos funcionários públicos da Prefeitura. E assim como o governo federal precisa colocar dinheiro no INSS quando a previdência não se paga, a Prefeitura de Araras é obrigada a colocar dinheiro na Araprev se esta apresenta déficits.

O entendimento do ararense e estudante de economia João Victor Teixeira é que a Araprev teve, em anos anteriores, sérios problemas de ingerência. O temor do estudante é que a entidade tenha problemas futuros e que com isso os ararenses, em algumas décadas, sejam obrigados a bancar o fundo de pensões e aposentadoria dos funcionários públicos municipais da cidade. O presidente da Araprev, Gilberto Del Bel, rechaçou essa possibilidade falando na própria Câmara, e garantiu que os fundos hoje são bem geridos e não devem gerar ônus futuro aos ararenses.

O principal questionamento feito pelo estudante João Victor, que falou na Tribuna da Câmara de Araras na última segunda-feira (21), refere-se à diminuição da contribuição da administração pública à Araprev. Com nova lei já aprovada há algumas semanas, a Prefeitura vai repassar menos dinheiro à previdência municipal em relação a cada funcionário público. Antes o repasse era de 22%; agora passa a ser 19,7%.

De acordo com o estudo de João Victor, problemas decorrentes da criação do antigo Fundão podem se repetir (hoje a Prefeitura supre verbas que faltam a esse fundo). Para o futuro economista, se na criação do Fundão a Prefeitura tivesse mantido as contribuições no mesmo patamar do INSS, o Fundão, deficitário hoje, teria acumulado, com contribuição patronal, mais de R$ 43,7 milhões. De acordo com o levantamento dele, foram acumulados no período, com contribuição patronal, apenas R$1,03 milhão – uma diferença de mais de R$ 42 milhões.

Ele explicou que tem se dedicado ao estudo dessa questão também como trabalho de conclusão de curso, e no histórico da Araprev e dos fundos municipais em Araras constatou problemas.

Para João Vitor, a origem do chamado ‘Fundão’ ajuda a explicar a origem do problema da previdência na cidade. No período (de julho de 1993 a dezembro de 2005) “a Prefeitura e referidas autarquias contribuíam com apenas 0,45%, e posteriormente com 0,55%, de contribuição patronal sobre a folha de pagamento, realidade bem diferente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) administrado pelo INSS o qual os funcionários públicos municipais faziam parte até Junho de 1993”, questionou.

“A Prefeitura na época em que criou o FMSS (Fundão) parou de realizar uma despesa previdenciária de 20% ao INSS sobre o total da folha de pagamento e passou a realizar somente a contribuição patronal equivalente a 0,45% e depois 0,55%. Dessa forma a Prefeitura e suas autarquias ‘economizaram’, ou seja, deixaram de contribuir ao Fundão o equivalente à 19,55% – 19,45% sobre o total da folha de pagamento durante aproximadamente 13 anos.

O questionamento é que ainda na década de 1990 “criou-se essa disparidade entre o que era efetivamente arrecadado e o que necessariamente deveria ter sido recolhido”

O estudante ainda criticou duramente leis municipais de 1995 e 1996 que permitiram o Poder Executivo a contrair empréstimo junto ao Fundão, autorizaram o Fundão a conceder empréstimos aos servidores e ainda autorizaram o Fundão a repassar para os cofres da Prefeitura mais de R$ 1 milhão – com previsão de devolução. Os valores, de acordo com a norma de 1996, seriam utilizados para pagar licença-prêmio e 13º salário a servidores.

“O Fundão não se fortaleceu, ou seja, não acumulou recursos suficientes (não constituiu Fundo) devido as alíquotas praticadas e as sucessivas concessões de empréstimos, inclusive ao próprio ente que o administrava realizando equivocada triangulação de valores”, questiona o estudante.

Pedro Eliseu e Gilberto Del Bel explicam situações no passado e presente; presidente da Araprev garante seriedade na administração da autarquia

Ex-prefeito de Araras, o atual presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) se propôs a explicar as medidas adotadas em 1993. “É preciso que se entenda de uma vez por todas que, nos primórdios, as pensões e aposentadorias no Brasil eram bancadas pelos tesouros”. Segundo ele, com o tempo as Prefeituras se inscreveram no regime geral da previdência. Contudo, Pedro Eliseu explicou que o INSS pagava um percentual dos salários dos servidores aposentados e os municípios bancavam a complementação das aposentadorias e pensões.

Eliseu reforçou que nesse processo as Prefeituras se endividavam com o INSS e depois, para obterem verbas federais, faziam confissão de dívidas. Para evitar esse problema ele alega que criou-se o Fundão, “para fugir desse afogo junto à Previdência”. Depois uma emenda constitucional previu que as Prefeituras deveriam mesmo criar previdências próprias.

Eliseu ainda confirmou que havia empréstimos a funcionários públicos com recursos do Fundão. O ex-prefeito explicou que a legislação da época assim permitia.

Pedro Eliseu ainda reforçou que seu governo não foi o único que emprestou do Fundão, explicou que sobre o empréstimo incidia juros e ponderou que enquanto existir funcionários admitidos até 2005, os cofres da Prefeitura “serão obrigados a custear essas aposentadorias e essas pensões”.

Eliseu disse ainda que quando o Fundão foi criado o INSS devolveu todo o dinheiro para a Araprev. “Foram milhões de reais”, recorda.

Já Gilberto Del Bel explicou que “naquela época, a opção que tinha era INSS, e era meia-boca”.

Segundo Del Bel, “o servidor se aposentava e não tinha a totalidade de seus vencimentos. Recebia somente uma parte e o município tinha que fazer a complementação”. Para ele, a ideia do Fundão era que o servidor tivesse a aposentadoria integral. “Não devemos buscar culpado. Na época que se criou o Fundão não existia a legislação que existe hoje”, pontua.

Sobre a redução na cobrança da alíquota sobre a Prefeitura e autarquias, Del Bel explicou que levantamento atuarial mostrou ser possível a medida. “Se levarmos com responsabilidade, não vamos ter problema com a Araprev”, declarou.

Além disso, o presidente da Araprev reforçou que com base em estudos já serão compradas mais de 200 vidas do Fundo Financeiro e finalizou lembrando a possibilidade de compra de mais vidas com terrenos que poderão ser passados à Araprev.