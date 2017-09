Com sete anos, amazona ararense conquista vice em prova de Tatuí

Os cavaleiros e amazonas da Associação Desportiva de Hipismo e Equoterapia (ADHE), que treinam na Hípica Campagna, mais uma vez se destacaram nos campeonatos...

Os cavaleiros e amazonas da Associação Desportiva de Hipismo e Equoterapia (ADHE), que treinam na Hípica Campagna, mais uma vez se destacaram nos campeonatos oficiais de hipismo.

A amazona Lorena Viude Toré, de sete anos, conquistou o vice da categoria Escola (série 0,40 cm), durante a IX etapa do Campeonato Abhir de Salto 2017, na Hípica Centaurus, em Tatuí/SP. Abhir é Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural.

Lucas Campagna Filho, 31, e Débora Baggio Carrocci, 15, ficaram entre os 10 melhores de suas categorias, ambos em 6º lugar. Lucas compete na categoria Estreante (série 0,60 cm) e Débora na categoria Nível 1 (série 0,90 cm).

Pelo Campeonato Abhir de Hipismo Rural, o cavaleiro João Pedro Brasileiro Lopes, de 9 anos, também ficou entre os 10 melhores, com a 8ª colocação na categoria Mini-Mirim.

Também participaram de competições em Tatuí: Henrique Viude Toré, de 5 anos, Diego Jensen de Arruda, de 8 anos, Luca Jensen de Arruda, de 10 anos, Eros Profeta Bianchi, de 14 anos, Danilo Altoé, de 32 anos, e Michele Teixeira da Silva, de 35 anos. As amazonas e cavaleiros são treinados por Lucas Campagna, Lucas Campagna Filho e Johnny Herculano da Silva.

Lorena estava irradiante com a conquista. “Eu nem dormi a noite esperando a prova. Treino duas vezes por semana, com a Jóia e o Disegno. Estou muito feliz com o troféu”, contou.

“Além do prazer das conquistas, a equitação melhora o equilíbrio, a coordenação motora e a postura corporal; desenvolve os sentidos; melhora a condição física e aumenta a rapidez dos reflexos da criança; desenvolve a orientação espaço-temporal; melhora a autoestima e a autoconfiança da criança e ajuda-a a superar dificuldades; promove a consciência corporal e a autonomia e encoraja a tomada de decisão; facilita a aprendizagem escolar; promove o relaxamento e a diminuição dos estados de stress pelo contato com a natureza; além de ajudar a estabelecer limites e a diminuir a agressividade, facilitando a socialização”, destacou o professor Lucas Campagna.