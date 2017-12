Com salários atrasados funcionários da Santa Casa ameaçam greve

O Sinsaúde (Sindicato da Saúde de Araras) divulgou nota oficial informando que os trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia de Araras decidiram que entrar...

O Sinsaúde (Sindicato da Saúde de Araras) divulgou nota oficial informando que os trabalhadores da Santa Casa de Misericórdia de Araras decidiram que entrar em greve no próximo dia 19, caso a administração do hospital não regularize os pagamentos dos salários atrasados da categoria até o dia 18.

Segundo o comunicado, os funcionários receberam apenas 50% dos salários de novembro e 33% da primeira parcela do 13º salário, além terem atraso no pagamento das férias. A decisão ocorreu após uma assembleia na última terça-feira (12) entre os funcionários e o Sinsaúde, entidade que representa os trabalhadores.

A diretora do Sinsaúde, Teresa Aparecida Mendes, explicou que apesar de todos os esforços da diretoria do sindicato, que vem conversando quase que diariamente com a administração do hospital; os trabalhadores estão sem receber os seus direitos, por isso, não sobrou alternativa a não ser a paralisação.

“Peço que a população de Araras se sensibilize com o movimento dos trabalhadores, que estão em busca de seus direitos e apoie esta luta que tem como objetivo, a manutenção da saúde municipal e o atendimento de qualidade que o ararense merece”, explicou.