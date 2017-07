Com prata no karatê e tênis de mesa, Araras soma 18 medalhas nos Jogos Regionais

Araras somava 18 medalhas até o início da noite de ontem. O basquete feminino disputou a medalha de bronze e acabou sendo derrotado...

Araras somava 18 medalhas até o início da noite de ontem. O basquete feminino disputou a medalha de bronze e acabou sendo derrotado por Valinhos por 41 a 29, ficando em 4º lugar.

A modalidade tênis de mesa ainda não terminou, mas na tarde de ontem Araras conquistou medalha de prata no torneio de duplas, com os jogadores Leonardo Boloni e Gustavo Remério. Eles venceram na final a dupla de Santa Bárbara D’Oeste por 3 a 0. O tênis de mesa de Araras é comandado pelo técnico Rodolfo, numa parceria entre Secretaria Municipal de Esporte e Sayão FC.

No karatê feminino, a karateca Camila Casarin ficou com a prata na disputa de kata (formas), na terça-feira (18), e garantiu vaga nos Jogos Abertos do Interior deste ano. Ela teve uma maratona de viagens e competições nos últimos dias: disputou a Etapa Zonal do Campeonato Brasileiro em Manaus/AM e os Jogos Regionais de Americana, e conseguiu conquistar duas medalhas por Araras.

Em Manaus ela foi disputar uma vaga para a final do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em Salvador/BA, em outubro, e conseguiu o objetivo, ao conquistar medalha de bronze. Após a disputa em Manaus, Camila embarcou de volta a São Paulo já na segunda-feira (17), pois no dia seguinte tinha o compromisso de representar a Secretaria Municipal de Esporte nos Jogos Regionais de Americana.

Camila chegou em mais uma final, acabou perdendo na bandeira por 3 a 2, mas comemorou bastante essa medalha. “Eu adoro disputar os Jogos Regionais para poder representar minha cidade. Neste ano o nível técnico estava bem elevado, mas conseguir disputar mais uma final. Queria agradecer a todos meus patrocinadores, minha família e em especial à Secretaria Municipal de Esporte, por meio do secretário Douglas Marcucci, por todo o apoio”, comentou a atleta.

Camila já conquistou quatro medalhas de ouro em Jogos Regionais, uma de prata e uma de bronze. Faixa preta, ela é atleta do Sayão FC, treinada pelo professor Anderson Miranda, e conta com o patrocínio do Instituto Nelson Salomé, Secretaria Municipal de Esporte, Jéssika Pires (personal), Fernanda Valim (nutricionista), Carla Camillo (psicóloga) e Excellent Global (escola de idiomas).

Sem classificação parcial

Uma das principais reclamações dos dirigentes das equipes é a falta de divulgação da classificação parcial das cidades participantes. Desta forma, não há como saber a posição que Araras ocupa nos Jogos Regionais – terá que esperar o encerramento dos Jogos, na sexta-feira.

Outra reclamação é que os organizadores não entregaram medalhas para nenhum atleta que subiu ao pódio. Muitos atletas reclamaram publicamente essa falha.

As 18 medalhas de Araras nos Jogos de Americana

OURO

Damas misto sub-21

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 200 metros rasos para cadeirantes)

PRATA

Karatê (Camila Casarin, kata)

Tênis de Mesa (Torneio de Duplas – Leonardo Boloni e Gustavo Remédio)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 100 metros rasos para cadeirantes)

Atletismo (Revezamento masc 4×100 – Geovane/ Erickson/ Bruno/ Lucas)

Atletismo (Natalia Donizete de Lima – salto em altura)

Capoeira (Letícia Justino Sommer pesado – acima de 68 kg)

BRONZE

Biribol

Tênis masculino livre

Voleibol masculino adulto

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Lançamento de Dardo)

Atletismo (Ryan Guedes Ferreira – salto em altura)

Atletismo (Patrícia Santana Skwchinski – 10.000 metros rasos)

Capoeira (Suzane dos Santos – meio pesado – 61,5 kg a 68 kg)

Capoeira (Christian Jonas Mariano meio pesado – 78, 5 kg a 88 kg)