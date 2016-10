Com poucas datas, amador abre inscrições e deve começar em novembro

Depois de algumas críticas públicas de que a Prefeitura de Araras não organizaria a edição deste ano da Copa Araras de Futebol Amador,...

Depois de algumas críticas públicas de que a Prefeitura de Araras não organizaria a edição deste ano da Copa Araras de Futebol Amador, principalmente de alguns vereadores durante as sessões camarárias, agora o governo municipal resolveu realizar a competição.

A Secretaria Municipal de Esporte divulgou ontem que estão abertas as inscrições até dia 1º de novembro para os times interessados em disputar o campeonato deste ano. O congresso técnico acontece no dia 3 do mesmo mês, e o campeonato deve começar dia 6 ou 13 de novembro.

O governo municipal não se pronunciou oficialmente, mas o risco de o campeonato não acontecer seria por uma questão financeira. Tanto que, com poucas datas, o campeonato terá mais cara de “torneio relâmpago”. Consequentemente, os gastos com arbitragens serão menores.

O Amador do ano passado contou com 30 clubes e teve início dia 11 de outubro, data também considerada tardia dentro do semestre. Vale ressaltar que neste ano a Prefeitura também não organizou a Olimpíada Estudantil, competição esportiva envolvendo as escolas da cidade.

“Ressaltamos que todos os times que irão participar do campeonato nesta temporada devem retirar as fichas na Secretaria. As equipes estreantes, além das fichas de atletas, também devem retirar os cadastros para seus diretores. Todas as dúvidas em relação ao campeonato serão explicadas no congresso técnico”, comentou o coordenador das competições de futebol da Secretaria de Esporte, Antonio Carlos Oliveira (Toninho Pitbull).

Em 2015, o Salão do Zé Mário/Villareal faturou o título da 1ª Divisão e o time do Fluminense sagrou-se campeão da 2ª. Ao todo, 30 equipes participaram da competição no último ano – (10 na 1ª, e 20 na 2ª).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3544-8347 e 3542-9195.