Com poste em risco de queda, trecho da Marginal permanece fechado

Com um poste com risco iminente de queda na Avenida Dona Renata (Av. Marginal), no trecho entre o acesso ao Residencial Samantha e a Delegacia de Polícia Civil de Araras, o Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) local decidiu bloquear o trecho da via no sentido Samantha – Delegacia até que o poste seja trocado.

Conforme Tribuna apurou, um acidente na noite do sábado (27) danificou o poste, que só não caiu porque ficou escorado pelos fios de alta tensão. O grande problema é que os fios não foram desligados e a empresa responsável pela troca do poste, a Elektro, não teria dado previsão de troca do equipamento.

Por isso o Demutran de Araras deve liberar o trecho apenas após a troca. Ainda não há previsão se na segunda-feira (29) o serviço será realizado pela Elektro. Há temor de que uma demora no serviço cause problemas de trânsito no trecho já complicado com obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento – que tem realizado o alargamento das margens dos rios da Marginal).

Com o trecho bloqueado os motoristas que trafegam no sentido Samantha – Delegacia devem atravessar a ponte da Aversa e voltar à Av. Marginal apenas a partir da delegacia, trafegando antes pelo Bairro São Benedito.

