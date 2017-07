Com parcelamento em 16 anos, Prefeitura vai pagar menos à Araprev

Mesmo assumindo uma dívida de mais de R$ 25,8 milhões de reais com a Araprev, a Prefeitura vai pagar mensalmente menos à entidade do...

Mesmo assumindo uma dívida de mais de R$ 25,8 milhões de reais com a Araprev, a Prefeitura vai pagar mensalmente menos à entidade do que já destina hoje a título de complementação do Fundo Financeiro da entidade. Isso acontece porque a Prefeitura conseguiu convencer os conselhos da Araprev e aprovar na Câmara uma lei que permitiu à administração municipal pagar em até 60 vezes o valor citado – apurado entre novembro de 2014 e novembro de 2016.

Apesar da lei municipal prever inicialmente parcelamento em 60 vezes, com uma Medida Provisória assinada recentemente pelo Presidente da República Michel Temer (PMDB) esse tipo de parcelamento pôde ser feito em até 200 vezes. Com isso a Araprev vai receber da Prefeitura, todo mês, R$ 130 mil além dos valores já pagos para quitar a dívida.

Porém como a contribuição do Município, suas autarquias, fundações e demais entidades sobre a alíquota de para a compensação previdenciária (ou seja, para repasse que complementa o que falta mensalmente ao Fundo Financeiro) passou a apenas 40% das diferenças a título de complementação em pagamento mensal (antes a lei previa 100% dessa complementação) a Prefeitura, já nos próximos meses, deve passar a pagar à Araprev como complementação cerca de R$ 600 mil.

Com isso, somando o valor pago em complementação e parcelamento de dívida a administração municipal pagará à entidade pouco mais de R$ 700 mil – hoje só com complementação a Prefeitura cerca de R$ 1,5 milhão. O gasto municipal, com a manobra legal, diminuirá em cifras próximas dos R$ 10 milhões ao ano.

Nomes ligados à administração municipal garantem que essa diminuição de repasses municipais não vai pesar nas contas da Araprev. O entendimento é que o restante da complementação seja bancada pela compra de vidas do Fundo Financeiro (deficitário) pelo Fundo Previdenciário (superavitário), numa operação da própria Araprev. Com isso a despesa do Financeiro deve cair – seriam mais de 230 vidas a passarem de um fundo considerado deficitário a um apontado como superavitário.

Ainda assim, conforme Tribuna apurou, haveria um valor a ser retirado da uma reserva do Fundo Financeiro para garantir pagamento de aposentadorias e pensões e essa reserva, antes intocável, arcaria com parte desses pagamentos – nem Araprev nem Prefeitura confirmam a manobra.

TCA também fez parcelamento

Segundo a administração municipal o TCA também acumulou dívidas com a Araprev de R$3.355.929,25. Os valores também teriam deixado de ser pagos nos últimos anos. O montante será quitado em quase 15 anos de parcelamento (serão 179 parcelas mensais de R$ 18,74 mil).

Administração defende parcelamento e critica suspensão de pagamentos

Apesar de defender que seu pronunciamento não teria tom de revanchismo ante a antigas administrações municipais, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) não poupou “cutucadas” a antiga gestão – do antecessor, Nelson Brambilla (PT) que deixou de repassar verbas à Araprev com o entendimento de que os repasses não eram obrigatórios.

Ao citar o parcelamento em 200 vezes (que serão pagos nos próximos 16 anos e 8 meses) de dívida de R$ 25,8 milhões à Araprev, Pedrinho Eliseu declarou que estava pagando uma “dívida que não foi causada por esse governo” e citou uma “dívida que nos foi deixada”. Pedrinho disse que a dívida, na verdade, serias de R$ 30 milhões, mas com redução dos juros ela caiu para pouco menos de R$ 26 milhões.

O presidente da Araprev, Gilberto Del Bel foi ainda mais incisivo e defendeu que a assinatura do termo de compromisso para pagamento era o “fim de uma novela”. Sem citar nomes, Del Bel acusou a antiga gestão municipal de mentir aos servidores municipais. “O que é pior e eu não concordo é a política de enganar. O prefeito da época estava enganando os servidores de que o valor não era devido”, falou ele, ao citar o uso de “parecer encomendado” na antiga gestão. Ainda duro, Del Bel disse que “na época era fácil apresentar obras” e disse que isso era feito “com dinheiro do servidor”.

O secretário da Fazenda, José Luiz Corte, voltou a reforçar que os valores não foram nem lançados em orçamentos municipais e reforçou que o Orçamento municipal diminuiu de 2016 para 2017, lembrando a situação preocupante das contas públicas.

Ele ainda citou a existência de inquérito civil elaborado pelo MP (Ministério Público) para apurar a falta de repasses em dois anos e disse que a falta de repasses terá implicações cíveis a antigos gestores.

“Quando a gente exerce qualquer atividade que o cargo exige, não dá pra ter jeitinho pra isso ou para aquilo. A lei existe e deve ser cumprida por todos. Não dá pra virar as costas e escolher o que vai ou não cumprir. Esses valores devidos da Prefeitura e do TCA são oriundos desde novembro de 2014 e sequer foram contabilizados. Lamentavelmente tivemos aqui em nossa cidade aquilo que vimos no âmbito federal, as pedaladas fiscais”, declarou Corte.

Tribuna chegou a contatar o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) que preferiu não se pronunciar sobre o assunto, ao menos nesse momento.