Com moral

Líder invicto do Campeonato Inglês com o Manchester City, o atacante Gabriel Jesus vibra com a boa fase do time, pelo qual já anotou 14 gols em 19 partidas. Após a vitória por 7 a 2 sobre o Stoke City, no sábado, o brasileiro recebeu elogios do ex-jogador e comentarista Danny Murphy, que defendeu a seleção inglesa na década de 90 e hoje atua na BBC. Para Murphy, Jesus é provavelmente a maior revelação do futebol mundial depois de Messi.

Bola da vez

Desde a saída de Cuca do Palmeiras, na última sexta-feira, o nome mais falado para sucedê-lo como treinador é o de Mano Menezes, campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro e ainda comandando a equipe, que reagiu no Brasileirão e ocupa agora o quinto lugar na competição. Mano tem contrato até dezembro com a Raposa, que mostrou o interesse em renová-lo, principalmente pela já garantia de disputa da Libertadores em 2018. A briga promete ser boa, e há um consenso geral no Verdão de que ele é o nome ideal.

F1 Rosa

A Fórmula 1 viverá um fim de semana cor-de-rosa nos Estados Unidos. Como parte da celebração do outubro rosa, a categoria fará ações durante os quatro dias do grande prêmio em Austin, no Texas, para promover a luta contra o câncer de mama. Algumas são visuais, como a pintura rosa da faixa do pit lane, de vários detalhes da pista e de até placas de publicidade. Até a Pirelli, fornecedora de pneus da F1, entrou no jogo, o pneu ultramacio, tradicionalmente roxo, será rosa no GP dos EUA.

Precaução

O atacante Vitinho não participará do jogo entre Brasil e Honduras, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final do Mundial sub-17, na Índia. O atacante, que joga no Corinthians, ainda se recupera de uma pancada na cabeça que ele recebeu na partida contra Níger, sexta-feira passada. Vitinho teve uma concussão cerebral leve e não tem treinando com o grupo ou com bola. A medida do departamento médico é preventiva para que ele não corra o risco de sofrer outro choque.

Inédito

Até 2016, a seleção da Islândia de futebol jamais havia disputado qualquer competição continental ou mundial de grande porte. Porém, em dois anos, tudo mudou, veio a estréia na Eurocopa e uma campanha dos sonhos, chegando até as quartas de final, com uma vitória sobre a Inglaterra nas oitavas e um empate contra Portugal na fase de grupos. Agora, a equipe se classificou de forma direta pelas eliminatórias e vai disputar uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2018.