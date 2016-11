Com mais R$ 2 mi em caixa, Prefeitura tenta terminar ‘rotatória’ de pontes do PAC

O trecho do entroncamento entre os Ribeirões das Araras e das Furnas deve ter suas obras viárias encerradas em poucos meses. Ao menos é...

O trecho do entroncamento entre os Ribeirões das Araras e das Furnas deve ter suas obras viárias encerradas em poucos meses. Ao menos é essa a expectativa da administração municipal, conforme o próprio secretário de Obras e de Planejamento, Fábio Franco (ele acumula as duas funções). Franco é enfático ao citar que não tem como prometer que a obra termine ainda esse ano, mas ele estima que caso ela não esteja concluída, ao menos estará perto de sua liberação até o final de dezembro.

O prefeito Nelson Brambilla confirmou à Tribuna, ainda na sexta-feira (25) que outra notícia positiva garante o andamento da obra. Ele foi à Brasília na quinta-feira (24) e conseguiu obter mais dinheiro para não ter que pausar as obras de macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), ou seja, o alargamento das calhas dos Ribeirões das Araras e das Furnas.

As obras de macrodrenagem urbana do PAC são feitas pela construtora Tecla. Mesmo com ritmo lento, elas seguem, e o risco de paralisarem por falta de verba diminuiu, conforme o próprio prefeito conta.

Isso porque Brambilla anunciou que a conta usada exclusivamente para pagamento da obra estava com recursos na casa de R$ 1 milhão, e agora, com novo aporte obtido junto ao governo federal, os recursos já em conta para seguir com a obra estão na casa dos R$ 3 milhões. A estimativa é que essa verba garanta ao menos cinco meses de andamento das intervenções no leito do rio – num cenário pessimista, em que o governo federal não repassasse mais dinheiro a partir dos próximos meses.

Brambilla insistiu junto ao Ministério das Cidades que a obra é crucial, em área crítica da cidade, e conseguiu que o valor de R$ 2.184.236,64.

As obras do PAC têm como objetivo evitar enchentes, realizando o alargamento das calhas dos ribeirões das Araras e das Furnas. Por isso as pontes antigas precisam ser demolidas, por serem estreitas. As pontes antigas do entroncamento entre os Ribeirões das Araras e das Furnas já foram totalmente demolidas. Com isso uma ponte grande, com vão maior que as antigas (para escoamento de água) foi construída e está em uso. Ela fica no início das avenidas Milton Severino e Horácio Krepischi.

O trecho é entendido pela atual administração como um dos mais complexos das obras do PAC, já que envolve diversas vias movimentadas da cidade, como as avenidas Milton Severino, Horácio Krepischi e Dona Renata. Uma outra ponte, do lado oposto da Avenida Dona Renata (praticamente defronte o antigo Posto Tupiniquins) está sendo feita para completar as obras desse trecho. A ideia é que esta seja entregue em poucos meses.

Esperança é que nova ponte fique pronta em dezembro

Para complementar a estrutura viária da qual faz parte a nova ponte localizada no entroncamento das avenidas Horácio Krepischi, Milton Severino e Dona Renata, outra ponte, ainda em construção, mas com estrutura já visível, está sendo erguida defronte o antigo Posto Tupiniquins. O secretário de Planejamento e de Obras, Fábio Franco, explica que essa ponte deve substituir outra, já obsoleta, que está localizada mais próxima da Loja Krepischi. A ideia é criar uma grande rotatória, segundo ele.

Hoje quem mora nos bairros Samantha, por exemplo, e passa pela avenida Dona Renata (na via ao lado do antigo Tupiniquins) precisa ir até a ponte defronte o Krepischi para fazer o retorno. Com a construção da ponte, o retorno acontecerá quase que na frente do posto.

Fábio explica que o chamado ‘tabuleiro’ da ponte, ou seja, a estrutura sobre a qual os veículos e pedestres vão transitar, está sendo montado em um canteiro de obras, e será ‘encaixado’ sobre os pilares em poucos dias, assim que estes estiverem prontos. Isso deve ocorrer já no início do próximo mês.

Com isso a estrutura ficará mais visível, mas ainda não pronta. Concomitantemente outra empresa (esta paga com recursos municipais), vai terminar a obra de estrutura viária ao redor do conjunto de pontes, ou dessa grande rotatória, criando uma terceira faixa de rolamento, à esquerda da avenida Dona Renata, no sentido de quem vai da Honda Aversa para a concessionária Paíto. Essa faixa à esquerda vai fazer com que os motoristas que entrarem na ponte defronte o Tupiniquins não ‘travem’ o trânsito na Dona Renata. Hoje para que haja o mesmo retorno, mas na ponte defronte a Krepischi, se cria uma fila na Avenida Dona Renata, e o trânsito acaba afunilado defronte a concessionária Paíto Motors.

Fábio ainda explica que precisará ser feita a remoção dos postes onde hoje é passeio de pedestres. Ele espera, contudo, que isso aconteça rapidamente não cause problemas no seguimento das intervenções, já que essa remoção é feita pela Elektro. Segundo ele, a Prefeitura já comunicou com meses de antecedência a necessidade da remoção.

Problemas ao longo do caminho interferiram até no ‘eixo’ do rio

As obras de macrodrenagem urbana do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), estimadas em cerca de R$ 50 milhões, são citadas pelo Secretário de Planejamento, Fábio Franco, de alta complexidade. Elas incluem desde reservatórios de retenção e barragem de águas pluviais no Córrego do Facão até a canalização dos Ribeirões das Araras, das Furnas e Córrego do Facão.

Essas obras foram licitadas em 2011, mas mudanças nos projetos iniciais atrasaram sua conclusão. Atualmente as obras compreendem o alargamento das calhas do Ribeirão das Furnas e a troca de pontes da avenida Dona Renata (Marginal), entre o Flat Lagoa e a proximidade do Jardim Alto das Araras.

Justamente durante esse alargamento de calhas vários obstáculos foram encontrados pela empresa Tecla e pela Prefeitura. Em primeiro lugar vários tubos de água e esgoto existiam na calha do rio, em locais onde oficialmente haveria remoção de terra. Isso ocorreu porque eles não estavam nos registros do Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras).

Além disso, defronte a Krepischi, por exemplo, em toda a extensão da avenida, existe um emissário grande de esgoto, o que fez com que o eixo do rio precisasse ser deslocado para a proximidade de uma das margens.

O local em que a ponte será instalada também apresenta outro obstáculo. Uma rede de alta tensão passa sobre o local onde a ponte será instalada. Como o ‘tabuleiro’ da ponte será montado sobre os pilares, sendo içado por guindaste, essa rede elétrica precisará ser desligada.