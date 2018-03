Com mais de 200 novos empregos, Centro de Distribuição do Savegnago será inaugurado nos próximos dias

O CD (Centro de Distribuição) da rede de supermercados Savegnago deve ser inaugurado nos próximos dias. Segundo a Prefeitura o CD deve entrar em operação...

O Savegnago inaugurou em dezembro de 2017 sua loja 41 em Araras, na Avenida Dona Renata (Marginal), oferecendo 230 empregos diretos, num investimento de R$ 15 milhões. Além da loja já inaugurada, a empresa está finalizando um novo barracão, no Distrito Industrial V, em frente a Via Anhanguera, para funcionar como Centro de Distribuição de seus produtos para os supermercados da própria rede, na região.

Antes de iniciar as operações do CD, os diretores do Savegnago estão fazendo uma integração com seus novos supervisores, todos contratados por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), órgão gerenciado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Foram cedidas ao Savegnago as instalações do PAT para essa integração com os novos funcionários.

A vinda do CD do Savegnago para Araras teve participação direta do prefeito Pedrinho Eliseu, que no ano passado teve várias conversas com os diretores da rede, mostrando a importância do município de Araras e sua boa localização.

O Centro de Distribuição do Savegnago vai abastecer inicialmente 11 lojas da rede na região, gerando de imediato cerca de 200 empregos diretos. O presidente executivo da rede, Chalim Savegnago, chegou a anunciar em dezembro de 2017 que há uma projeção para dobrar a capacidade desse CD de Araras em quatro anos, para atender até 22 supermercados da rede, totalizando até 400 funcionários. Portanto, no total a rede Savegnago pode gerar em Araras mais de 600 empregos diretos, contando com as ofertas no supermercado e no Centro de Distribuição já ampliado.

Além de gerar empregos e já ter investido R$ 15 milhões somente no novo supermercado, o Savegnago colabora de outras formas para movimentar a economia local, pois entre as diversidades de produtos que oferece aos consumidores nas prateleiras, cerca de 20% são adquiridos de produtores da própria cidade de Araras, política adotada por seus diretores nas cidades onde tem um supermercado. Seu faturamento, tanto no supermercado quanto no CD, também contribuirão de forma direta na arrecadação de impostos para o Município.