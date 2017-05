Com inscrições encerradas, Corrida de Rua da AAA acontece sábado

A Associação Atlética Ararense realiza no próximo sábado (20) a 6ª Corrida de Rua 2017, com prova de 6 km de corrida e...

A Associação Atlética Ararense realiza no próximo sábado (20) a 6ª Corrida de Rua 2017, com prova de 6 km de corrida e 3 km de caminhada, com largada `s 20h. As inscrições se encerraram no dia 9 de maio, pela internet, preenchendo todas as 400 vagas disponíveis, sendo 368 corredores e 32 caminhantes.

A organização oferece um kit para os corredores contendo bolsa, camiseta, chip, nº de peito, meia e squeeze e brindes. Aos inscritos, a entrega dos kits começa nesta sexta-feira (19), das 12h às 20h, e se estende no sábado (20), das 8h às 18h30, na boate Pool Club.

A concentração da corrida está marcada a partir das 18h30, na Boate da AAA, e largada às 20h, no mesmo endereço. O percurso foi aprovado pelo Demutran e terá acompanhamento da Guarda Municipal, Polícia Militar, staffs contratados pela organização e Equipe Café com Pedal.

Os atletas serão direcionados ao Parque Santa Cândida pela Avenida Roberto Lacerda de Oliveira, subindo a Rua Júlio Ulson até a central da Elektro, retornando pelo mesmo caminho, chegando na Rua Otávio Merlo e finalizando na Rua Paul Harris.

A previsão é que após a cerimônia de premiação os participantes permaneçam reunidos no recinto da Boate, ao som da banda MP3 Players e DJ. Todos os inscritos receberão medalha de participação e o evento vai premiar os 3 primeiros colocados com troféus no percurso de 6 km, nas categorias por faixa etária (masculino e feminino): 14-19, 20-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70 e acima de 70; a categoria sócio AAA terá premiação com troféus até o 5º colocado (masculino e feminino). Já a categoria geral terá premiação aos 5 primeiros com troféus e dinheiro (masculino e feminino). Para a caminhada de 3 km não haverá premiação diferenciada.

O evento é organizado pela AAA, com apoio da Prefeitura de Araras (Demutran e Secretaria de Esporte) e dos patrocinadores: Mix Biju, Supermercado Tiradentes, Unimed, Lofty Eventos, Fênix Pizzaria, Aralar Imóveis, JR Comunicação Visual, Pinkcheeks (cosméticos para atletas), Maria Brasileira (limpeza e cuidados) e Sabrina Vitório Consultoria, Projetos e Gestão Esportiva.