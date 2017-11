Com expectativa de arrecadar milhões de reais, Prefeitura recebe impostos atrasados

Depois de mais de dois meses aprovada lei que permitia aos devedores de tributos municipais parcelarem em até 200 vezes suas dívidas junto à...

Depois de mais de dois meses aprovada lei que permitia aos devedores de tributos municipais parcelarem em até 200 vezes suas dívidas junto à Prefeitura, finalmente a administração municipal iniciou as adesões ao chamado Refis 2017 (Programa de Recuperação Fiscal).

A Prefeitura divulgou na sexta-feira (27) que o Refis já pode ser feito. Ele vale para quem é devedor de tributos municipais – IPTU, ISS e ITBI – até 31 de dezembro de 2016. Para quem está devendo estes impostos em dívidas referentes até o final do ano passado o parcelamento das dívidas poderá ser feito ao longo de 16 anos e 8 meses. Os impostos devem estar vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município de Araras, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada.

A Prefeitura ainda não divulgou o valor somado dos impostos devidos por contribuintes, mas a dívida é milionária. No começo desse ano, por exemplo, a estimativa oficial era que o município arrecadasse R$ 14 milhões a menos que o esperado no prazo, somente em IPTU – até por isso a Prefeitura concedeu descontos maiores para quem pagou à vista o imposto. Vale destacar que no projeto de lei do Refis 2017 não há estimativa de quanto se espera arrecadar.

Até o fechamento desta edição ainda não havia posicionamento oficial sobre o valor estimado, mas estima-se valores milionários. A título de exemplificação em 2013 a Prefeitura esperava arrecadar R$ 10 milhões em débitos não pagos pelos contribuintes – na época a administração realizou outra campanha de incentivo para pagamento de débitos, como o sorteio um carro e uma moto zero quilômetro para os contribuintes que estivessem em dia com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).

Para este ano o Refis ficou permitido pela aprovação da Lei Complementar 17/2017, que passou a valer há alguns meses, quando o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) sancionou o texto, proposto por ele mesmo e aprovado unanimemente pelos 11 vereadores de Araras.

A nova lei permite o parcelamento dos créditos tributários em até 200 parcelas, com o valor mínimo da parcela de R$ 50,00 para parcelamentos efetuados por pessoa física, e, com o valor mínimo da parcela de R$ 150,00 para parcelamentos efetuados por pessoa jurídica. Os devedores terão que assinar Termo de Adesão e Confissão de Dívidas para que possam aderir ao parcelamento.

A adesão ao Refis deverá ser efetuada até 30 de novembro. Considera-se homologado o Termo de Adesão e Confissão de Dívidas ao Programa instituído por esta lei mediante o pagamento do débito em parcela única ou da primeira parcela.

Quando os débitos tributários forem objeto de ação judicial, o contribuinte deverá formalizar adesão distinta para cada processo que deseja saldar.

O pagamento da parcela única ou em parcelas deverá ser efetuado mediante guias a serem emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda e pagas na rede bancária.

O projeto de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal implica em confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos tributários nele incluídos; interrupção do crédito tributário; e desistência expressa, de forma irrevogável e irretratável, de impugnação, defesa ou recurso interposto e da ação judicial proposta, bem como, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais.

O programa vai perdoar todas as multas e juros devidos. “Serão deduzidos 100% da multa moratória e/ou punitiva e 100% dos juros moratórios, como forma de fomentar o pagamento por parte dos contribuintes”, estipula o texto da lei.

Refis Municipal 2017 – Programa de Recuperação Fiscal

• Parcelamento dos créditos tributários em até 200 parcelas

• Destinado a quem tem débitos tributários até 31 de dezembro de 2016, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada

• Valor mínimo da parcela de R$ 50,00 – para parcelamentos efetuados por pessoa física

• Valor mínimo da parcela de R$ 150,00 – para parcelamentos efetuados por pessoa jurídica

• Contribuintes deverão assinar Termo de Adesão e Confissão de Dívidas para aderirem ao Refis

• A adesão ao Refis 2017 deverá ser efetuada até no prazo máximo de 30 de novembro de 2017

• Em caso de débitos tributários objeto de ação judicial, o contribuinte deverá formalizar adesão distinta para cada processo que deseja saldar

• O pagamento da parcela única ou em parcelas deverá ser efetuado mediante guias a serem emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda e pagas na rede bancária

• Adesão ao Refis 2017 implica em confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos créditos tributários nele incluídos; interrupção do crédito tributário; e desistência expressa, de forma irrevogável e irretratável, de impugnação, defesa ou recurso interposto e da ação judicial proposta

• Do valor consolidado serão deduzidos 100% da multa moratória e/ou punitiva e 100% dos juros moratórios dos contribuintes