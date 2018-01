Com estrutura prejudicada, Ponte do Cortume não será mais reaberta; estrutura será demolida

A estrutura conhecida popularmente como ‘Ponte do Cortume’, no entroncamento da Avenida Dona Renata com a Rua Domingos Graziano, não será mais reaberta aos...

Compartilhe em suas redes sociais!

A estrutura conhecida popularmente como ‘Ponte do Cortume’, no entroncamento da Avenida Dona Renata com a Rua Domingos Graziano, não será mais reaberta aos veículos e será demolida em breve. A informação foi confirmada à Tribuna pela Secretaria de Planejamento no início da tarde desta quarta-feira (24).

Na verdade a Prefeitura esperava utilizar a ponte apenas por mais alguns meses. O local, contudo, já estava com obras do PAC no entorno, o que pode ter contribuído para agravar o problema devido à umidade do solo. Com a chuva forte registrada na noite de terça-feira (23) a ponte ‘afundou’ cerca de 15 centímetros, inviabilizando o uso da estrutura.

Obras de reparo na ponte estão totalmente descartadas, já que teriam alto custo e, segundo a Prefeitura, a ponte danificada tinha previsão de ser demolida em no máximo 90 dias (em abril) pela empreiteira responsável pelas obras do PAC (de Macrodrenagem). Com o problema o cronograma deve ser modificado para adiantar a remoção e construção de uma nova ponte.

“A forte chuva que caiu na cidade de Araras na noite desta terça-feira provocou trincas na região das aduelas de uma ponte velha da rotatória do Curtume Graziano, e a mesma foi interditada de imediato pela Defesa Civil da Prefeitura”, informou a Prefeitura.

Apenas uma das pontes que formam a rotatória do local ficou comprometida. A estrutura que apresentou problemas tem o trânsito sentido Centro/zona leste, e somente ela estava no cronograma para ser demolida pela empresa Tecla, responsável pelas obras de Macrodrenagem Urbana dos ribeirões de Araras.

Já a ponte oposta, da mesma rotatória, com trânsito no sentido zona leste/Centro, não sofreu nenhum dano. Esta segunda ponte é mais nova, e tem o “vão” maior, já que foi construída posteriormente. Por isso ela não tem previsão de retirada.

Rota alternativa

Segundo a Prefeitura, com a ponte interditada em definitivo, os motoristas que trafegam por aquela região terão que buscar uma nova alternativa viária. A melhor opção é seguir pela Avenida Dona Renata, sentido Lago Municipal, e fazer o contorno na rotatória do Posto do Lago.

Avaliação do local

Segundo uma avaliação preliminar, a ponte do Cortume cedeu cerca de 15 cm. A programação da empresa Tecla era remover essa ponte em abril deste ano, aguardando o início do estiagem. Entretanto, em virtude deste dano, as equipes técnicas da Prefeitura e da Tecla estão discutindo um novo cronograma das obras para antecipar sua demolição e construção de uma nova ponte no local.

Há outro problema no local: sob essa ponte passam duas grandes adutoras de água que abastecem os bairros da zona leste, motivo que requer um cuidado maior na execução dessa obra. Sem chuva, o tempo estimado para se fazer uma remoção e construção seria entre 2 e 3 meses. Porém ainda não há data prevista para este serviço, desta forma, a ponte continuará interditada.

Hoje as obras do PAC, feitas pela empresa Tecla, estão concentrada em duas frentes nas obras: uma equipe trabalha na canalização de um pequeno trecho do Ribeirão das Araras, próximo à Concessionária Aversa, e outra equipe está fazendo os serviços de consertos do asfalto e calçada na Marginal.

Apesar da estrutura da ponte ter cedido, a Prefeitura garante que “as obras de canalização do Ribeirão das Furnas vêm suportando bem as chuvas” e reforça que “quando a canalização chegar até a região do Lago Municipal, Araras deve eliminar de vez as inundações naquela região”.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna