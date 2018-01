Com dívida perdoada, TCA deseja ter 2018 no “azul”

Depois de várias ações de gestão administrativa no primeiro ano comandando o TCA (Transporte Coletivo de Araras), o presidente da autarquia, Elcio Rodrigues, deseja...

Compartilhe em suas redes sociais!

Depois de várias ações de gestão administrativa no primeiro ano comandando o TCA (Transporte Coletivo de Araras), o presidente da autarquia, Elcio Rodrigues, deseja ter um ano com fechamento das contas no “azul”, diferente de como foi no ano passado, quando fez vários cortes e readequou as despesas da empresa municipal.

A melhor notícia que Elcio recebeu para ter essa expectativa positiva foi no final de 2017, quando a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do Executivo, que previa o perdão da dívida do TCA com a Prefeitura, referente ao empréstimo que possibilitou a compra de 25 novos ônibus, em 2010, renovando a frota deteriorada.

A dívida até então era de R$ 2,8 milhões, mais juros e correções (totalizava cerca de R$ 4 milhões), sendo que R$ 3,2 milhões já tinham sido pagos em 16 parcelas, a partir de junho de 2011. Com o projeto aprovado, o TCA não precisará mais repassar esse dinheiro aos cofres da Prefeitura.

No final de 2009, o então prefeito interino, Nelson Brambilla, enviou um projeto à Câmara Municipal pedindo autorização para o repasse de dinheiro para o TCA trocar sua frota de ônibus. Após muita discussão no Legislativo, o projeto aprovado previa o empréstimo ao TCA de R$ 6 milhões para a compra dos 25 ônibus, com pagamento em 30 parcelas de R$ 200 mil, corrigidas pelo IPCA-E, com carência de um ano para começar a pagar.

Na teoria, o TCA teria condições de pagar essas parcelas mensais, mas foi no próprio governo Brambilla que a autarquia parou de pagar, por falta de caixa, já no início de 2013. O TCA pagou só 16 das 30 parcelas previstas.

Essa dívida foi se acumulando e, na troca de governo, no início de 2016, o atual presidente do TCA constatou nas contas da autarquia os R$ 2,8 milhões atrasados, além de juros e correções. Chegou a solicitar ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), no início do ano passado, um parcelamento maior, mas o próprio governo municipal chegou à conclusão da possibilidade jurídica de perdoar a dívida.

Na justificativa do projeto aprovado na Câmara no final de 2017, Pedrinho se fundamenta no artigo 227 da Lei Orgânica do Município de Araras, o qual assegura a obrigação da fixação de tarifa social para custeio das despesas operacionais dos serviços de transporte coletivo urbano e rural do TCA, bem como o artigo 12, § 3º, e o artigo 20, ambos da Lei nº 3.326/2001, que estabelecem que, em razão da tarifa social, a renovação e a ampliação da frota e serviços são de responsabilidade da Prefeitura, sendo que caberia a renovação pela autarquia apenas quando houvesse disponibilidade financeira para isso.

Importante ressaltar que o dinheiro investido é do próprio município, sendo necessária toda essa alteração de lei e perdão oficial da dívida por se tratar de uma autarquia, que tem vida financeira própria.

Mais ônibus novos

Utilizando esse argumento de que a renovação e ampliação da frota é de responsabilidade da Prefeitura, o TCA espera comprar novos ônibus ainda este ano, novamente com dinheiro da Prefeitura, que deve fazer um financiamento para tal ação.

O presidente do TCA, Élcio Rodrigues, prevê 2018 com as contas equilibradas. “Conseguimos parcelar a dívida que o TCA tinha com a Araprev (R$ 4 milhões) em 178 parcelas, pagamos rescisões com servidores antigos, pagamos algumas férias e licenças-prêmio atrasadas, e parcelamos também algumas dívidas de ações trabalhistas. Agora conseguimos eliminar essa dívida com a Prefeitura”, disse Élcio. A passagem foi reajustada de R$ 3,10 para R$ 3,20 a partir deste mês, motivo também de aumento da arrecadação neste novo ano.

Além de aguardar a compra de novos ônibus por parte da Prefeitura, ele já faz planos de novos investimentos com verba própria. “Já estamos conseguindo recuperar nossas condições de investimentos. Vamos fazer algumas pequenas reformas necessárias na própria Rodoviária, no Terminal Urbano e na Garagem do TCA”, comentou o presidente.