Com cinco professores contratados, Esporte reformula escolinhas

A Secretaria Municipal de Esporte conta agora com cinco professores de educação física concursados. O concurso foi aberto no ano passado e definidos as classificações de todos, sendo dois contratados no final de dezembro e outros três chamados neste início de ano.

De acordo com o novo secretário de Esporte, Douglas Marcucci, foram definidos os cronogramas das aulas de voleibol e do Projeti Ativa Idade, voltados para idosos. Nos próximos dias a nova equipe da Secretaria vai divulgar os horários das escolinhas de futebol society, futsal, basquete e handebol.

O professor Adalberto Bento é um dos novos contratados e vai responder pela escolinha de voleibol. As aulas irão atender adolescentes de 12 a 16 anos de idade, com treinamentos no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, às segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas serão dividas em dois períodos, das 13h às 15h (meninos), e das 15h às 17h (meninas).

Já o projeto voltado para a 3ª idade terá no comando a também concursada Flávia Rolin. Os “encontros” serão diários e em vários locais da cidade: Ginásio Nelson Rüegger; ginásio do Centro de Lazer José Alberto Rodini – Narciso Gomes; Salão da Igreja Santo Antônio – Jardim São João; CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) José Olavo Paganotti – José Ometto; Emeief Profª Maria Zélia Padovani Martins Pereira/Caic – Parque Tiradentes; e no Oratório Cedinsa. O “Ativa Idade” começa na próxima segunda-feira (9).

Um terceiro professor concursado é também de Araras, Cícero Eduardo Rodrigues. Ele já trabalhava com o basquete feminino na Secretaria de Esporte como comissionado até o ano passado, mas agora assume a função via concurso. Cícero deve continuar com o basquete.

Os outros dois professores concursados são de cidades da região: Justo Davi Júnior (Leme) e Lucas Pila Zorzetto (Rio Claro). Os dois vão trabalhar com escolinhas de futsal, futebol society e handebol. Nessas três modalidades, mais o basquete, terão seus horários de escolinhas definidos na próxima semana.

“O objetivo deste trabalho será buscar uma reestruturação da modalidade esportiva em nossa cidade, e também, incentivar as crianças fazerem parte das equipes que poderão representar Araras em competições futuras, como os Jogos Regionais”, explicou o secretário de Esporte, Douglas Marcucci.

Marcucci já conta também com o trabalho do novo Diretor de Esporte da Secretaria. Trata-se de Adenilson Pasqualotto (Bata), que já tem larga experiência na função em várias oportunidades dentro da própria Secretaria de Esporte. Já chegou a assumir o cargo de secretário também. Nos últimos anos, Bata vinha atuando como coordenador e técnico de futebol de base, em parceria com o União São João.

Escolinha de voleibol

(12 a 16 anos)

Ginásio Municipal Nelson Rüegger

Segunda, quarta e sexta:

13h às 15h: masculino

15h às 17h: feminino

______________

Projeto Ativa Idade

Segunda e quarta:

7h: Ginástica (Ginásio Nelson Rüegger)

8h: Alongamento (Ginásio Nelson Rüegger)

9h15: Salão da Igreja de Santo Antônio – Jd São João

15h15: CEU José Olavo Paganotti – bairro José Ometto

16h15: Emeief Maria Z P Martins Pereira/Caic – Pq Tiradentes

Terça e quinta:

7h: Centro de Lazer José Alberto Rodini – Narciso Gomes

8h30: Oratório Cedinsa

Sexta:

7h: Ginástica (Ginásio Nelson Rüegger)

8h: Alongamento (Ginásio Nelson Rüegger)

9h15: Conjunto Habitacional Heitor Villa-Lobos