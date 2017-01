Com apoio da Mesa da Câmara, Pedrão regula uso de carros e suspende gastos com TV

O novo presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM), decidiu endurecer os critérios para uso dos veículos da Câmara de Araras e ainda decidiu suspender...

O novo presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM), decidiu endurecer os critérios para uso dos veículos da Câmara de Araras e ainda decidiu suspender os investimentos na TV Câmara de Araras. A medida contou com o apoio da Mesa de Câmara.

Tribuna apurou que alguns dos vereadores até eram favoráveis aos investimentos na TV, mas como a decisão cabe à Mesa da Câmara – que já tem consenso no assunto – os gastos na TV não devem ser feitos, com exceção da própria manutenção dos equipamentos.

Em uma reunião entre os próprios vereadores, alguns defenderam que com a crise econômica, o dinheiro a ser aplicado na TV Câmara deva ser economizado.

Até então foram investidos cerca de R$ 500 mil na TV Câmara de Araras. Oficiosamente Tribuna apurou que teriam que ser investidos mais de R$ 1 milhão para a TV operar, além da contratação de técnicos para operar o canal

O presidente da Câmara, Pedrão Eliseu, garantiu que na verdade vai apenas cumprir o que já era previsto dentro da Câmara. Ele confirmou que o uso dos carros só poderá ser feito mediante requisição. “Só o motorista da Câmara poderá dirigir. O carro, sendo da Câmara, não estando a disposição, a responsabilidade é da própria Câmara”, defendeu Pedrão.

O presidente disse ainda que não haverá qualquer chance dos carros serem dirigidos por pessoas de fora da Casa. Pedrão não quis se aprofundar sobre o assunto, mas Tribuna apurou que os veículos teriam sido pilotados por pessoas de fora da Casa. O presidente preferiu apenas reforçar que “o uso dos carros será estritamente para prestar serviço à Câmara”.

Caso os vereadores queiram usar os veículos, eles precisarão elaborar uma requisição com os motivos, citando ainda quem vai embarcar no veículo (principalmente se for alguém de fora da Casa Legislativa).

Sobre os valores a serem aplicados na TV Câmara, Pedrão observou que a decisão foi conversada ainda com os integrantes da Mesa, que têm entendimento similar. “Por ora não será investido mais recursos do que foi nisso”, citou. A ideia de Pedrão é avaliar mais a fundo a ideia da implantação da TV Câmara, quanto ainda precisa ser investido e quais os objetivos de se investir numa TV Legislativa.

Já os gastos da Câmara na imprensa local (com a transmissão de suas sessões em TV aberta e rádio de Araras) devem perdurar. O Legislativo investe na transmissão das sessões ordinárias pela rede Opinião de TV e pela Rádio Araras FM – ambos veículos de imprensa de Araras.

Os contratos de transmissões destes veículos se mantiveram mesmo após o início das exibições pelo canal 4 digital da Net, e também pela exibição das sessões pelo site do Legislativo.

Atualmente os contratos passam de R$ 18 mil por mês, podendo variar se houver sessões extraordinárias. O custo das transmissões pela Rede Opinião de TV e pela Rádio Araras FM são corrigida ano a ano. A emissora de TV recebe R$ 4.489,59 por sessão transmitida – valor que chega a mais de R$ 200 mil por ano. Já a Rádio Araras FM recebe R$ 418,83 por sessão.

Apesar de não mexer em todos os gastos, o novo presidente promete racionalizar os gastos da Casa Legislativa e adotar rigor nos investimentos da Câmara em plena crise econômica. Conforme Eliseu, os contratos vigentes não devem sofrer alterações, mas a renovação de outros contratos pode ser revista.