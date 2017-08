Com 45 times, Campeonato Municipal de Futsal começa segunda-feira

Começa na próxima segunda-feira (7) mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal, desta vez com a participação de 45 times da cidade,...

Começa na próxima segunda-feira (7) mais uma edição do Campeonato Municipal de Futsal, desta vez com a participação de 45 times da cidade, em duas divisões. A divisão principal conta com 11 times, enquanto a 2ª divisão tem 34, divididos em quatro grupos.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, o campeonato terá jogos sempre à noite, somente em dois ginásios municipais – Ginásio Nelson Ruegger (segunda e quarta), e o ginásio do Centro de Lazer José Alberto Rodini – Narciso Gomes (segunda a sexta).

Pela 1ª Divisão, os times jogarão entre si em turno único, e os quatro primeiros colocados se classificação para as semifinais. Pela 2ª Divisão, as equipes jogarão entre si dentro de seus respectivos grupos, e as quatro melhores de cada se classificam para as oitavas-de-finais.

Nesta primeira rodada acontecerão 21 jogos, mas só na segunda-feira serão seis, a partir das 19h. No Ginásio Nelson Ruegger jogarão: Panelinha x PA; Confap Nativos x Barcelona Zona Leste; e Salão Zé Mário x Falcões. E no Ginásio do Narciso Gomes: A Família x Armax; Unidos x Camisa Forte; e Nordeste x Santa Fé.

A 1ª fase começa agora e segue até 23 de outubro. As fases eliminatórias ocorrem entre outubro e novembro, sendo que as finais das duas divisões estão agendadas para 17 de novembro.

“Foi um recorde de equipes participantes, isso mostra que o esporte de Araras está no caminho certo, continuaremos assim, respeitado e agindo com comprometimento para o melhor do esporte em Araras. Queremos agradecer a confiança que todos estão depositando em nosso trabalho, mais de 800 atletas e dirigentes estarão envolvidos nesta competição”, comentou o secretário de Esporte, Douglas Marcucci.

Os 11 times da 1ª Divisão

AE São João

Atlético Nações

Falcões

Furacão

Projeto Vila

Praça V

Confap Nativos

Nid X-Treme

Barcelona Zona Leste

Salão do Zé Mário

FZL

Os 34 times da 2ª Divisão

Grupo A

A Família

Armax

Camisa Forte FZL-B

Desportivo Santa Fé

PA

Panelinha

Nordeste

Unidos

Grupo B

Bene

Sobradinho 1991

Juventus

La Barbearia

Meninos da Leste

Revelação Pq Industrial

Sangue na Camisa

Ticos Beer

Grupo C

Dep Bebidas do Bola

Família Campão

Nacional

Pau Brasil

Porto

River Play

Podepah

Steel Tech

Vila Dona Rosa

Grupo D

Evolution

Força Jovem

Canarinho

QZL

Trem Bala

VL

Vila Real

Voando Alto

Os Brahmeiros