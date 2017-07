Com 44 medalhas, Araras ainda não tem confirmação de classificação

Terminaram nesta sexta-feira (21) os Jogos Regionais de Americana, valendo pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, mas a cidade de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Terminaram nesta sexta-feira (21) os Jogos Regionais de Americana, valendo pela 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, mas a cidade de Araras ainda não sabia sua classificação geral entre as mais de 40 cidades participantes na divisão única – não há mais 1ª e 2ª divisões.

A partir deste ano, os organizadores (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer) passaram a não contabilizar a classificação das cidades, divulgando apenas os medalhistas de cada modalidade. Uma nova regra que não agradou aos municípios participantes. Outra novidade negativa foi a não distribuição de medalhas aos três primeiros colocados.

Araras somava 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 11 de prata e 18 de bronze. A equipe da Secretaria Municipal de Esporte de Araras estava aguardando a finalização do boletim final dos Jogos de Americana, na noite desta sexta, para fazer uma contagem manual das cidades participantes. Pelas conquistas na classificação geral de cada modalidade, há uma expectativa de que Araras figure entre as 6 melhores dos Jogos Regionais de Americana. Cada cidade soma pontos se figurar entre as oito melhores da classificação geral de cada modalidade.

“Ficamos extremamente felizes, estamos com a lição de casa feita, pois pegamos em estaca zero em praticamente todas as modalidades e demos vida, com escolinhas e montagem das equipes a partir de fevereiro deste ano. Colhemos frutos interessantíssimos em algumas modalidades… Só lamentamos a má organização dos Jogos Regionais. O fato negativo foi a não distribuição de medalhas, além de não divulgar a classificação das cidades”, comentou o secretário de Esporte, Douglas Marcucci.

As 44 medalhas de Araras

15 DE OURO

Bocha

Damas misto sub-21

Vôlei de Praia Masculino (Fábio Paes e Lucas Borges)

Judô Feminino (classificação geral)

Judô Feminino (Torneio por Equipes)

Judô (Franciele Cadine Terenze – leve)

Judô (Izabela Sommer Franco – meio médio)

Judô (Meire Elen Cornélio de Souza – meio pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – pesado)

Judô (Pâmella Pastorello de Souza – absoluto)

Judô (João Paulo dos Santos Corrêa – ligeiro)

Judô Alexandre Gomes Batista dos Santos – meio leve)

Judô (Kayodê Manu da Silva Alves – leve)

Judô (Paulo Sérgio Segatelle – meio médio)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 200 metros rasos para cadeirantes)

11 DE PRATA

Tênis de Mesa (classificação geral)

Tênis de Mesa (Torneio por Equipe)

Tênis de Mesa (Torneio de Duplas – Leonardo Boloni e Gustavo Remédio)

Ginástica Rítmica (classificação geral)

Karatê (Camila Casarin, kata)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – 100 metros rasos cadeirantes)

Atletismo (Revezamento masc 4×100 – Geovane/ Erickson/ Bruno/ Lucas)

Atletismo (Natalia Donizete de Lima – salto em altura)

Capoeira (Letícia Justino Sommer pesado – acima de 68 kg)

Judô (Oséias Teixeira de Oliveira – super ligeiro)

Judô (Júlia Vieira – até 70 kg)

18 DE BRONZE

Biribol

Tênis masculino livre

Voleibol masculino adulto

Basquete masculino livre

Xadrez masculino Sub-21 (classificação geral)

Judô Masculino (classificação geral)

Judô Masculino (Torneio por Equipes)

Judô (Cléber Machado de Andrade – absoluto)

Atletismo ACD (Alexandre de Souza Pin – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Arremesso de Peso)

Atletismo ACD (Jonilson de Oliveira – Lançamento de Dardo)

Atletismo (Ryan Guedes Ferreira – salto em altura)

Atletismo (Patrícia Santana Skwchinski – 10.000 metros rasos)

Capoeira (Suzane dos Santos – meio pesado – 61,5 kg a 68 kg)

Capoeira (Christian Jonas Mariano meio pesado – 78, 5 kg a 88 kg)

Tênis de Mesa (Torneio Individual – Leonardo Boloni)

Ginástica Rítmica (Aparelho Massas – Maria Rita Cândido)

Ginástica Rítmica (Conj 5 Arcos – Tainá, Ana Laura, Maria Rita, Gabriela, Sthepany)