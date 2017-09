Com 34 equipes, Amadorzão de Futebol começa neste domingo

Tem início neste domingo (3) mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, com jogos em quatro campos diferentes. Ao...

Tem início neste domingo (3) mais uma edição do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Amadorzão, com jogos em quatro campos diferentes. Ao todo são 34 equipes, sendo 12 na 1ª Divisão e 22 na 2ª Divisão.

A divisão de elite é formada por grupo único, e as 12 equipes jogarão entre si em turno único – as quatro primeiras se classificam para as semifinais. Já na 2ª Divisão, são dois grupos de 11 equipes cada. Com jogos também em turno único, dentro de cada grupo, os quatro melhores times de cada grupo se classificam para as quartas-de-finais.

Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, o Amadorzão terá 16 jogos amanhã, quatro em cada campo – dois de manhã e dois à tarde: Estádio Hermínio Ometto, Estádio Joel Fachini, Campo do Mundo Novo e Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba).

As 12 equipes da 1ª Divisão

José Ometto

Flamenguinho

AE São João

Legendários

Banespa/Cruzeirinho

Salão doZé Mário

Juventus

Família Fluminense

Barões

Praça V

Atlético Nacional

RMA

As 22 equipes da 2ª Divisão

Grupo A:

Podepah

Calhas Calixto

Junto e Misturado

AE São João-B

Cruzeirinho

Guerreiros

Atlético Nações

Nacional

Pastre

Porto

Galatasaray

Grupo B:

W-9

Juventude

Ticos Beer

Grena Nestlé

Família Campão

Hunters

Ajax

Arsenal

Unidos do Boteco

Colômbia

Nordeste

Jogos da 1ª rodada do Amador

(Domingo – 03/09)

Estádio Hermínio Ometto:

8h: Podepah x Calhas Calixto (2ª – A)

10h: José Ometto x Flamenguinho (1ª)

13h45: Junto e Misturado x AE São João-B (2ª – A)

15h45: AE São João x Legendários (1ª)

Estádio Joel Fachini:

8h: Cruzeirinho x Guerreiros (2ª – A)

10h: Banespa/Cruzeirinho x Salão Zé Mário (1ª)

13h45: Atlético Nações x Nacional (2ª – A)

15h45: Juventus x Família Fluminense (1ª)

Campo do Mundo Novo:

8h: W-9 x Juventude (2ª – B)

10h: Barões x Praça V (1ª)

13h45: Ticos Beer x Grena Nestlé (2ª – B)

15h45: Atlético Nacional x RMA (1ª)

Centro Esportivo Alcides Zaniboni (Capixaba):

8h: Família Campão x Hunters (2ª – B)

10h: Pastre x Porto (2ª – A)

13h45: Ajax x Arsenal (2ª – B)

15h45: Unidos do Boteco x Colômbia (2ª – B)