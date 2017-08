Com 2 finalistas, Sayão conquista 9º título do Regional de Sinuca

A sinuca do Sayão FC vem mostrando sua força nas competições do Estado de São Paulo. Prova é que na edição deste...

Compartilhe em suas redes sociais!

A sinuca do Sayão FC vem mostrando sua força nas competições do Estado de São Paulo. Prova é que na edição deste ano do Campeonato Regional de Sinuca, duas das três equipes que representaram o clube fizeram a final da competição, conquistava pelo Sayão-A

Neste ano, o Regional contou com a participação de 10 equipes da região. Com mais um título, o Sayão alcançou nove títulos do Regional (2006, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16 e 17).

A final deste ano foi entre o Sayão-A e Sayão-C, equipes que figuraram nas primeiras colocações de seus grupos na fase inicial. Na semifinal, eliminaram Nosso Clube e Gran São João, ambos de Limeira.

No primeiro jogo da final, o Sayão-C venceu por 3 a 2, mas no segundo jogo o Sayão-A devolveu o mesmo placar, igualando a disputa.

Como definição da competição, foi escolhido um atleta de cada equipe para desempatar em um único jogo, em melhor de sete partidas. Em jogos equilibrados, o atleta Rodrigo Denardi, representando o Sayão-A, derrotou por 4 a 3 o atleta Guilherme Begnami, do Sayão-C.

O Sayão-C ainda teve o atleta com a maior tacada da competição, Murilo de Araújo.

Classificação final

Campeão: Sayão-A

Vice-campeão: Sayão-C

3º colocado: Nosso Clube / Limeira

4º colocado: Grãn São João / Limeira

Maior Tacada: Murilo de Araújo (Sayão-C)