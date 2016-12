Colocar entulho nas ruas está proibido a partir de hoje

A partir de hoje (1º) está proibido colocar entulho nas ruas e avenidas de todos os bairros da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços...

A partir de hoje (1º) está proibido colocar entulho nas ruas e avenidas de todos os bairros da cidade. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais informa que a proibição segue até o dia 31 de dezembro e está prevista no decreto municipal nº 6.250, publicado no último dia 19.

Ela inclui resíduos de construção e demolição, restos vegetais e ‘cata treco’ – que são itens como mobiliários descartados. O decreto cita também que “a proibição se deve ao alto índice pluviométrico (chuvas), que são comuns no mês de dezembro”.

Tais condições climáticas dificultam a coleta e cita, também, que a existência desses detritos nas vias causa transtorno aos cidadãos, que pode afetar sistemas de drenagem pluvial (galerias de água de chuva).

No mesmo decreto consta que durante o período de vigência da proibição da colocação do entulho nas ruas os materiais sejam despejados somente em caçambas apropriadas, deixando livre a faixa da sarjeta para escoamento das águas pluviais. A suspensão temporária da coleta de entulho acontece em todos os finais de ano, com poucas variações.

Munícipes reclamam de atraso na coleta

Com a proibição alguns munícipes de diferentes bairros se dizem preocupados com a multa prevista a partir de hoje. Tribuna recebeu várias reclamações e questionamentos durante a semana e apurou que há atraso no cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais.

A reportagem visitou cinco ruas citadas pelos munícipes e constatou a presença de lixo e entulhos. A situação é pior em pelo menos três: Rua Padre Casemiro, Centro, Rua Ribeirão Preto, Jardim São João, zona norte e Rua Antonio Roveroni, no Jardim Copacabana, zona sul.

Questionada, a Serviços Públicos explicou que “segue recolhendo entulho em áreas onde houve problemas com cronograma normal, mas reforça que não é permitida a colocação de mais resíduos nesses trechos, exceto se forem acondicionados em caçambas”.

Sobre a preocupação citada pelos munícipes para a reportagem, disse que “nos locais onde eventualmente houve problemas com o cronograma do entulho para coleta, a Prefeitura está procedendo a retirada, não sendo, no entanto, permitido colocar novos volumes de resíduos nas ruas nesses locais, após limpos, tendo em vista que estão inseridos na área de abrangência do decreto”, finaliza a nota.

A colocação de entulho nas ruas no período de vigência da proibição poderá acarretar aplicação do disposto no decreto 4.855, de 28 de dezembro de 2001, que determina a cobrança de taxa pela retirada dos detritos, sendo até 5 metros cúbicos, o valor de R$ 292,96 e de 5 metros cúbicos a 10 metros cúbicos, o valor de R$ 584,12.

Entulho nas vias públicas

Período de proibição: de 1º a 31 de dezembro de 2016.

Punição:

Taxa para retirada

Até 5 m³: R$ 292,96

De 5 m³ a 10 m³: R$ 584,12

Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais