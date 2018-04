Coleta seletiva registra lento avanço; reestruturação previa 160 empregos, mas apenas 35 existem

No começo de dezembro de 2017, a Prefeitura de Araras anunciava com destaque a reestruturação e maior apoio à Cooperativa Araras Limpa, única formalmente...

Compartilhe em suas redes sociais!

No começo de dezembro de 2017, a Prefeitura de Araras anunciava com destaque a reestruturação e maior apoio à Cooperativa Araras Limpa, única formalmente até hoje responsável pela coleta seletiva de lixo na cidade. O plano era ousado: com novo CNPJ, parceria com empresa privada, EPI´s (equipamentos de proteção individual) e reformulação no sistema de trabalho, a administração anunciava a meta de a entidade gerar até 160 empregos diretos.

Quase cinco meses depois, entretanto, os avanços vem se mostrando muito mais difíceis na prática, do que eram descritos na teoria: a Cooperativa Araras Limpa de fato está com novo CNPJ e nova forma de recolhimento de encargos, como para o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), fez parceria com empresa privada, recebeu e vem recebendo apoio da Prefeitura nos EPI´s, caminhões, local de trabalho, equipamentos e até subsídios sociais – caso a caso. Mas são, até agora, apenas 35 cooperados e o número de bairros alcançado pelo trabalho, segundo a nova presidente da entidade, estaria em torno de nove. Quando já chegaram a ser mais de 30.

“Estamos trabalhando, mas tem muita dificuldade. Pessoal desanimou um pouco, por causa de alguns problemas nos bairros. Perdemos muito material, perdemos a sacaria, que é comprada, e custa. Estamos precisando reeducar uma parte da população”, diz Deolinda Fonseca dos Santos.

Karina Pedro, espécie de “interlocutora” entre a Prefeitura e os cooperados, confirma as dificuldades que, em alguns casos, vem refletindo até mesmo na frequência de coleta nos bairros em que o serviço ainda é feito. “Pode ser que algumas ruas sejam puladas. Tem locais também onde a população recebe o saco da cooperativa para separar o lixo reciclável, mas entrega a outros catadores, o que desestimula a cooperativa”, avalia ela.

Belvedere e região com problemas

Uma das áreas da cidade onde a coleta seletiva emplacou há vários anos, mas que agora apresenta problemas mais perceptíveis por parte dos moradores, é a região do Belvedere e parte dos bairros vizinhos.

Há pelo menos quatro semanas, a coleta que vinha sendo feita às segundas-feiras, bem cedo, vem falhando. Catadores independentes com frequência reviram o saco deixado pela cooperativa e colocado pelas famílias para retirada, e dele levam os itens mais cobiçados, como latas de alumínio e garrafas PET. Ou, levam 100% do material, sem deixar saco vazio no lugar, o que para algumas famílias, significa problemas na separação do lixo na semana seguinte.

Altos da avenida Padre Alarico Zacarias e também na rua São José são exemplos de locais onde isso vem ocorrendo. “O material fica acumulado em casa até alguém aparecer para entregar”, diz Marielena Polisel.

Em outras regiões como Bosque de Versalles, Jardim Fátima e Parque das Árvores, moradores consultados pela reportagem relataram em geral satisfação com o serviço, realizado em diferentes dias da semana.

A presidente Deolinda admite problemas. “É bem o que eu falei mesmo, pessoal pode ter perdido muito material para outros catadores e algumas ruas podem não estar sendo feitas. Na próxima semana faremos uma reeducação no Belvedere para tentar recuperar o trabalho”, diz ela. “A Prefeitura ficou, inclusive, de colaborar com mais sacos para nos ajudar nessa recuperação”, acrescenta.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura também admitiu “problemas pontuais”. Questionada via Secom, respondeu que “a coleta seletiva em Araras é feita pela Cooperativa Araras Limpa, que mantém convênio com a Prefeitura de Araras. A entidade utiliza a estrutura da Usina de Reciclagem para fazer a separação dos produtos e a Prefeitura também disponibiliza dois caminhões para a coleta”, diz a nota.

A declaração continua, informando que “ainda em fase de estruturação, a Cooperativa vem enfrentando alguns problemas pontuais em alguns bairros, como no Belvedere, pois a coleta é feita em conjunto com algumas empresas particulares”.

O volume de lixo coletado, entretanto, teria “aumentado”, conforme diz a Prefeitura, apesar dos números relatados pela presidente da Cooperativa em relação a bairros alcançados pela coleta.

“A estrutura atual da Cooperativa não é suficiente para fazer a coleta em toda a cidade no momento, mas vem aumentando gradativamente sua abrangência e coletando materiais em vários outros bairros. Prova desse aumento é que, até o ano passado, a Cooperativa coletava entre 40 e 50 toneladas de materiais recicláveis por mês, e neste ano a equipe aumentou para cerca de 80 toneladas mensais”.