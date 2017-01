Coleta de entulho deve ser regularizada só em fevereiro

A coleta de entulho nas vias públicas continuará parcial até a segunda semana de fevereiro, conforme previsão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos...

A coleta de entulho nas vias públicas continuará parcial até a segunda semana de fevereiro, conforme previsão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais. A Prefeitura trabalha apenas com a frota que possui – cinco caminhões e quatro máquinas – e aguarda fim do processo de licitação para contratar veículos terceirizados.

Número de munícipes que reclamam da quantidade de entulho nas ruas e avenidas de Araras aumentou. As denúncias ocorrem pelo telefone 156 da Prefeitura como também pela rede social Facebook. Durante a semana, Tribuna visitou alguns bairros e confirmou a situação.

Porém, o secretário de Serviços Públicos, Carlos Cerri Júnior, disse que a situação ocorre em conseqüência de medidas que deveriam ter sido adotadas pela antiga gestão – ex-prefeito Nelson Brambilla (PT) – mas que não foram adotadas. A suspensão temporária da coleta de entulho foi, inclusive, alertada em reportagem da Tribuna em dezembro de 2016.

Na ocasião, a reportagem alertou que o serviço poderia deixar de ser feito em janeiro porque o registro de preço – vigente durante 2016 em contrato – venceria em 4 de janeiro. Mesmo assim, a antiga administração garantiu que não haveria problema para o futuro prefeito, porém a situação foi confirmada neste mês.

Com acúmulo de entulho nas ruas e avenidas, a atual administração adotou medidas emergenciais para evitar o caos. Mas, como citada no início da reportagem, a atual medida é apenas parcial. Antes, a coleta era feita com 15 caminhões terceirizados pela Prefeitura e atualmente são apenas cinco – da própria Prefeitura.

Licitação para contratar novos caminhões terminou dia 18

Com o fim do contrato que ficou vigente durante todo o ano de 2016 e que terminou em 4 de janeiro, a Prefeitura abriu um novo processo de licitação para contratar novos caminhões terceirizados. O processo encontra-se no período que permite que os participantes recorram ou apresentem discordâncias.

“Até o dia 30 de janeiro acontece o prazo de recursos – que é legal e previsto na legislação. Neste período, as empresas podem recorrer. Depois, os caminhões serão vistoriados pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) para saber das reais condições para oferecer segurança aos munícipes e aos funcionários da coleta. Existe ainda o trâmite da homologação, então acredito que a normalização aconteça na primeira ou na segunda semana de fevereiro”, prevê Cerri.

Até lá, a pasta segue com o trabalho parcial que já atendeu bairros das zonas leste e norte. No último fim de semana, os caminhões coletaram entulhos da Vila São Jorge, Parque Industrial e 15 de Agosto, zona sul. “Desde o momento que assumimos (2 de janeiro) encontramos a cidade em situação precária, pois o antigo governo tinha paralisado a coleta ainda em dezembro”, afirma.

Cerri pondera que a medida – que já foi adotada em anos anteriores – não se mostrou viável, pois a quantidade de entulhos aumenta. “O despejo de entulhos da construção civil aumenta em dezembro, pois muitos munícipes aproveitam o 13º salário para reformar a casa. Então, é possível classificar como inviável a paralisação da coleta no último mês do ano”, defende.

Para correr contra o tempo, os Serviços Públicos ampliou o período de coleta durante a semana e incluiu o sábado. “Com autorização do prefeito (Pedrinho Eliseu) nossos funcionários trabalham em esquema de hora extra. Portanto, peço a compreensão da população até que a situação seja normalizada”, finaliza Cerri.