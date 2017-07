Colégio Anglo tem vereador Jovem

O estudante João Octávio Souza Pinto representa o Colégio Anglo na 16ª Legislatura da Câmara Jovem. Aos 15 anos, relata que é a primeira...

O estudante João Octávio Souza Pinto representa o Colégio Anglo na 16ª Legislatura da Câmara Jovem. Aos 15 anos, relata que é a primeira oportunidade em que exerce um cargo com representatividade e fala da importância da participação dos jovens na vida política.

João é estudante novo do Colégio Anglo, entrou neste ano, e está matriculado no primeiro ano do ensino médio. Ele relata que a oportunidade para participar da Câmara Jovem surgiu depois que a coordenação anunciou que haveria uma eleição para nomear o aluno.

O jovem aceitou o desafio e disse que nunca tinha participado de atividades de liderança. Ao lado dos demais vereadores da Câmara Jovem – 11 no total – foi diplomado em março. Questionado sobre a importância do jovem em participar da política, mesmo com a atual situação, disse que é preciso estar ciente do ponto de vista de cada um.

“O jovem tem uma visão diferente de um adulto e pode dar uma opinião diferente e que muitas vezes não é vista”, ressalta. Sobre sua participação na atual legislatura, cita que está em andamento um projeto de lei que pretende salvar uma vida. “Ele será anunciado na próxima sessão, marcada para 2 de agosto”, finaliza.

Câmara tem 11 vereadores Jovem

A Câmara Jovem é composta por 11 vereadores entre 15 e 17 anos com mandato de um ano. A missão desses estudantes é deliberar sobre projetos de lei, de decretos legislativos, de resoluções, indicações, moções e requerimentos de interesse do município. As indicações e os projetos formulados e aprovados pelos vereadores jovens são encaminhados ao Executivo Municipal ou ao Legislativo como sugestão.

A mesa é composta pelo presidente Douglas Gabriel de Farias, vice-presidente Keila Lilian da Silva e o secretário Renan Rodrigues de Albuquerque. Os demais vereadores da atual 16ª legislatura são Emily Vitória Clementino, Igor Bonini Cardoso, Ítalo Santos de Santana, Jemilly Batista do Nascimento Lima, João Otávio de Souza Pinto, Julia Nascimento Soares dos Santos, Mariana Silvério Franzini e a mais nova integrante vereadora jovem Larissa da Costa.