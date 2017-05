Colecionadores vão expor camisas e troféus marcantes do União São João

Um grupo de colecionadores de camisas de clubes de futebol realiza neste sábado um importante evento para relembrar a história do União São...

Um grupo de colecionadores de camisas de clubes de futebol realiza neste sábado um importante evento para relembrar a história do União São João, clube que cessou suas atividades profissionais em 2014, quando disputou o último campeonato oficial – Paulista da 4ª Divisão.

Esse grupo de fãs do esporte organiza o 1º Encontro de Colecionadores de Camisas do União São João neste sábado (27), das 10h às 17h, no City Bier, um bar temático esportivo cedido pelo proprietário Nilsinho Zanchetta para a realização do evento. O bar fica na esquina das ruas Nunes Machado e Barão de Arary.

Os colecionadores organizadores são os ararenses Ivo Tófolo, Marcelo Valem, Glaidison Stival e Fernando Beloto. Juntos, eles vão levar cerca de 40 camisas históricas do União para exposição, além de outras camisas de clubes “grandes” do Estado de São Paulo e também de clubes do interior do Brasil.

Também estarão expostos os principais troféus de conquistas marcantes do União São João, cedidos pela diretoria do clube. O colecionador Valem também tem em seu poder a gravação em vídeo de vários jogos do União São João, e alguns deles serão exibidos durante a exposição deste sábado.

Valem é colecionador e também historiador do União São João. Autor do site União Mania (www.uniaomania.com), ele conta a história do União e também de outros de futebol de Araras do passado. No site é possível ver as fichas técnicas da maioria dos jogos do União, a história dos principais jogadores que atuaram pelo clube, entre outras informações importantes.

O União, em sua trajetória de 33 anos de disputas profissionais, coleciona títulos importantes no futebol brasileiro. O primeiro, talvez o mais marcante para muitos torcedores, foi o título da Divisão Especial de 1987, equivalente à Série A-2 do Campeonato Paulista de hoje. Foi um título especial por se tratar do acesso à elite do futebol paulista. Depois, o União ainda foi campeão brasileiro duas vezes – da Série C em 1988, e da Série B em 1996.

“Eu tenho umas 70 camisas do União, fui comprando ou trocando… E tenho cerca de 40 do Palmeiras, que também coleciono”, comentou Valem, que dará prioridade para levar as 12 principais camisas do União de sua coleção, entre elas as dos três títulos do clube, de 1987, 1988 e 1996.