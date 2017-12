Cogitada em Araras, empresa frigorífica deve se fixar em Cordeirópolis

Cogitada para se instalar em Araras, a empresa Better Beef pode se instalar em breve na vizinha cidade de Cordeirópolis. A informação consta em...

Cogitada para se instalar em Araras, a empresa Better Beef pode se instalar em breve na vizinha cidade de Cordeirópolis. A informação consta em decreto publicado pela Prefeitura vizinha na última sexta-feira (15), que decidiu desapropriar uma área da Usina São João às margens da Rodovia Anhanguera justamente para que o frigorífico se instale.

O prefeito José Adinan Ortolan declarou de utilidade pública, com a finalidade de desapropriação por via amigável ou judicial, em caráter de urgência, área de terras com 120 mil m² ao lado da Rodovia Constante Peruchi (SP 316), esquina com a Rodovia Anhanguera (SP 330), em Cordeirópolis. A área pertence à Usina São João.

A área de terra está sendo desapropriada “para viabilizar e permitir os trâmites legais para a construção industrial de empresa do ramo frigorífico, denominada Frigorífico Better Beef Ltda.”, relata decreto do prefeito de Cordeirópolis.

A Prefeitura da cidade vizinha decidiu que a Comissão de Avaliação terá 15 dias para fazer a avaliação. A Prefeitura vizinha justifica a agilidade no procedimento porque a ida da empresa frigorífica “irá gerar muitos empregos e renda à municipalidade”. Haverá concessão de incentivos fiscais e financeiros, bem como de infra-estrutura e apoio institucional destinados à indústria para se instalar em Cordeirópolis.

Segundo o decreto, a implantação da unidade Industrial de Processamento e Desossa de Carne Bovina com um Centro de Distribuição em Cordeirópolis deve gerar uma estimativa de investimentos no valor de R$ 48,6 milhões, com estimativa de conclusão em aproximadamente 17 meses.

Ainda estima a Prefeitura vizinha que o empreendimento, até então cotado para se instalar em Araras, deve gerar “aproximadamente 500 empregos diretos e de 600 a 900 empregos indiretos, dentro do Programa “Cordeiroinveste”.

No decreto o prefeito alega que havendo concordância quanto ao preço e a forma de pagamento, far-se-á a expropriação por acordo, uma vez satisfeitos os seguintes requisitos: que o preço não ultrapasse o valor do Laudo de Avaliação Administrativa; que o proprietário ofereça título de domínio com filiação vintenária e certidões negativas de dívidas fiscais e quaisquer outros ônus, reais ou não, que recaiam sobre o imóvel.

Se houver a inviabilidade de negociação amigável, utilizar-se-á, como forma de fixação do valor do imóvel a avaliação efetuada pela comissão de avaliação.

A Prefeitura da cidade vizinha promete que as despesas decorridas do decreto correrão por conta própria.

Frigorífico era cogitado em Araras

Apesar da Prefeitura de Araras nunca ter anunciado oficialmente que a empresa Better Beef poderia se instalar em Araras, havia negociações entre a empresa e a Prefeitura de Araras, conforme Tribuna apurou.

Tribuna chegou a relatar em outubro que ao menos cinco áreas em região próxima do Distrito Industrial V poderiam ser desapropriadas pela Prefeitura, que declarou “de utilidade pública para fins de desapropriação, áreas de terra que menciona”. As glebas de terras, cujas matrículas constam no decreto, pertencem a Gino Rodolfo Bolognesi; Gino Bolognesi Participações Ltda.; Canonico Pontes Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda.; FMC Química do Brasil Ltda. e Gino Bolognesi Participações Ltda., e estão todas localizadas logo ao lado do Distrito Industrial V – que fica defronte a Via Anhanguera. Justamente essas áreas eram destinadas ao frigorífico, conforme a reportagem apurou.

A imprensa local chegou a noticiar as negociações, e o Jornal Opinião chegou a relatar que estaria articulado o negócio entre a empresa e a Prefeitura de Araras, que “segundo fonte fidedigna, é de Rancharia/SP e irá gerar cerca 900 empregos diretos, além de um centro de distribuição”. Segundo aquele periódico noticiou à época, “a empresa seria da área de alimentos e que a importância da conquista traria por volta de 900 empregos diretos”. Além da indústria cogitava-se a implantação de um CD (Centro de Distribuição) regional, mas Tribuna apurou, ainda naquela época, que de fato nada estava fechado.

Conforme Tribuna apurou ao longo dos meses, de fato o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) esteve em Rancharia/SP há algumas semanas. Tribuna vem acompanhando as negociações desde antes das notícias se tornarem públicas, contudo a Administração Municipal se recusava a falar do assunto, justamente porque nenhum acordo chegou a ser firmado oficialmente.

Agora pessoas ligadas à Prefeitura de Cordeirópolis/SP garantem que o negócio já está praticamente selado na vizinha cidade, que teria conseguido atrair os mesmos investidores ao prometer mais vantagens e mais celeridade na implantação e disponibilidade de área, em região paralela à Via Anhanguera.