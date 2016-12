Cofres da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima são furtados

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima foi furtada durante a madrugada do último sábado (3). De acordo com informações da secretaria da igreja,...

A Paróquia de Nossa Senhora de Fátima foi furtada durante a madrugada do último sábado (3). De acordo com informações da secretaria da igreja, os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Vidros, portas e alguns pertences do prédio também foram vandalizados.

O furto teria ocorrido durante a madrugada, mas foi descoberto apenas na manhã do último sábado quando o zelador foi abrir a igreja. Ainda não é possível identificar número de pessoas que participaram do furto.

O vitral de uma janela foi arrombado e permitiu acesso para o interior do prédio. Depois, uma outra porta – que fica na parte interna do prédio – foi arrombada e um vidro também foi quebrado. Ainda de acordo com relatos, três cofres que recebem dízimos e donativos de fiéis foram arrombados e todo o dinheiro foi levado. Armários também foram revirados e alguns pertences quebrados. O caso será investigado pela Polícia Civil e o prédio não tem sistema de segurança.