Coerência não faz mal a ninguém

Editorial 29 de julho de 2017 Tribuna do Povo

O brasileiro sente os efeitos da crise econômica há mais de dois anos, e na última semana voltou a sentir o peso do custo dos combustíveis – reajustados nos postos depois do aumento dos impostos divulgado pela equipe econômica do presidente Michel Temer (PMDB).

Em alguns estabelecimentos, o litro do etanol e da gasolina foram reajustados em até R$ 0,40 ou mais. Com a medida, o governo Temer pretende arrecadar de R$3 a R$ 5 bilhões para amenizar o rombo nas contas públicas, com déficit estimado em até R$ 190 milhões para este ano.

O rombo é considerado exorbitante não apenas pelo mercado, mas também pelo próprio governo que segue gastando mais do que arrecada. Para o consumidor as projeções não são animadoras, pois a alta dos combustíveis será repassada para itens da cesta básica como arroz, feijão, carne e derivados do leite.

A explicação está na cadeia produtiva, já que toda produção brasileira é transportada pelas rodovias, e produtores e empresários terão que repassar o aumento do custo para os consumidores. É uma questão de tempo.

Que o Brasil precisa sair deste atoleiro econômico que acomete todas as famílias, principalmente da classe média para baixo, não resta dúvida a ninguém e uma das medidas é, justamente, apertar o orçamento do Estado que precisa parar de gastar.

Mas ao mesmo tempo em que a equipe de Temer repassa o custo para os cidadãos, o próprio governo indica que não está fazendo a lição de casa e exemplos não faltam. Um deles é o repasse milionário prometido para as escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, que pode chegar a R$ 13 milhões.

Se não bastasse este absurdo, há ainda as emendas parlamentares liberadas nas últimas semanas por Temer, justamente para que este consiga votos necessários para que as denúncias de corrupção contra seu governo sejam derrotadas no Congresso Nacional.

De acordo com levantamento feito pela Revista Época, até junho, o total de emendas liberadas chegou a mais de R$ 100 milhões. Mas apenas em julho, e até agora, o valor explodiu para R$ 1,8 bilhões – de dinheiro público.

Sem falar ainda no peso econômico que a classe política exige do Estado, como passagens aéreas distribuídas à rodo para viagens de deputados e senadores pagas também com dinheiro público, e outras mordomias garantidas por cada contribuinte para manter o luxo da elite política.

Diante de um cenário econômico tão delicado, em que o custo da crise é repassado mais uma vez para a sociedade, o próprio governo não emite nenhum sinal claro de que também está disposto a colaborar e poupar. Temer não tem popularidade, e parece também que não conta com coerência.