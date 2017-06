Cobrança? Entre 30 a 40 cabos eleitorais da campanha do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) estariam, com certa frequência, indo ao gabinete e cobrado...

Cobrança?

Entre 30 a 40 cabos eleitorais da campanha do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) estariam, com certa frequência, indo ao gabinete e cobrado do chefe do Executivo mais participação em seu governo. O entendimento do grupo é que, como ajudaram na campanha, mereceriam ter participação efetiva na administração municipal – alguns chegam até a questionar uma aproximação de opositores de campanha junto ao governo, agora que este está consolidado. Com perfil agregador, Pedrinho tenta administrar a situação, mas teria garantido que não vai “ceder cargos” apenas porque teve apoio em campanha eleitoral.

Audiência de Saúde

Tribuna divulgou na semana passada nota neste espaço tratando da audiência pública da Secretaria Municipal da Saúde, marcada para quarta-feira (31 de maio), questionando a ausência da população e dos vereadores e muitoss desses encontros públicos. A Audiência Pública serve para indicar iniciativas e gastos do setor. O vereador Marcelo de Oliveira (PRB) chegou a questionar a nota, de que é raro ver vereadores nas audiências, garantindo que ele tem comparecido a todas as audiências da saúde. Vale destacar que, de fato, alguns vereadores têm marcado presença em audiências específicas. É justo lembrar que na audiência realizada pelo secretário da Fazenda, José Luiz Corte, no início do ano, Romildo Borelli (PSD), o Baiano, foi acompanhar a prestação de contas em plena véspera de feriado prolongado. Ainda assim, naquele caso, Baiano foi o único a representar a Casa de Leis. Assim como Marcelo foi um dos poucos em reuniões anteriores do setor de saúde.

Nunca fui

O ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB) negou, durante a semana, ter visitado o gabinete do vereador José Roberto Apolari sem a presença deste. No último sábado esta coluna informou que teria havido um mal estar entre ambos devido a essa possível visita ao gabinete de Apolari sem o aval do mesmo. “Afirmo que a notícia não procede, pois no dia citado não estive no local. Inclusive viajei para realizar exames de rotina. Destaco que estive neste ano apenas uma vez na Câmara Municipal a convite da vereadora e líder do PTB na Casa, professora Regina Corrochel (minha mãe), conhecendo seu gabinete por convite da mesma”, garante Bonezinho, reiterando, como líder do PTB em Araras, que “o partido não tem feito nenhuma ingerência nos respectivos mandatos”. Bonezinho ainda garante: “não temos a pretensão nenhuma de ‘ordenar’ decisões administrativas do gabinete do vereador em questão”.

Não gostou

Durante o período eleitoral ficou evidente o forte apoio que o então candidato a prefeito Bonezinho Corrochel (PTB) deu ao hoje vereador José Roberto Apolari (PTB). Contudo, o então candidato a prefeito estaria chateado com o comportamento de Apolari. Pessoas próximas a Bonezinho não escondem a decepção deste com as atitudes do vereador, que “estaria caminhando solo no mandato”, segundo uma das fontes. Mais que isso, reclamam que Apolari estaria “articulando contra os interesses de Bonezinho dentro do PTB”. Apolari foi candidato a vereança duas vezes, tendo 518 votos em 2000 pelo antigo PST e 662 votos em 2004 pelo PRP, ocupando suplência nas duas legislaturas. Já em 2016 conseguiu multiplicar o número de votos, e candidato pelo PTB teve a simpatia de 1.451 eleitores.

Comando do PTB

Fontes próximas a nomes do partido acusam o vereador Apolari de tentar assumir a presidência do PTB e ainda de articular uma candidatura a deputado estadual. Uma das conversas de corredor aponta que Apolari teria tentado uma reunião com o deputado estadual e presidente estadual a sigla, Campos Machado, em São Paulo. Ainda assim há quem garanta que o ex-vereador Bonezinho Corrochel continua forte no comando do PTB e que este teria apoio estadual, mesmo sem ter cargo eletivo atualmente. Há quem indique, ainda, que Apolari segue noutra frente, lutando por um apoio mais discreto do prefeito Pedrinho Eliseu, que teria deixado claro: não topa nada que prejudique seu apoio ao deputado estadual Aldo Demarchi (DEM). Ambos, contudo, garantiriam a pessoas próximas que tudo segue na normalidade. Bonezinho Corrochel, por exemplo, reforça aos interlocutores um “clima cordial”, mas estaria se esquivando de falar sobre o assunto até mesmo com os mais próximos.

Insatisfação

Apesar do apoio da vereadora Regina Corrochel (PTB) ao governo de Pedrinho Eliseu (PSDB), parte do grupo político da parlamentar estaria incomodado com a falta de espaço que um dos articuladores da legenda, Bonezinho Corrochel, tem recebido no governo atual. O problema é que Pedrinho não estaria dando nenhum espaço ao grupo mais próximo do ex-vereador, apenas apoiando quem está mais ligado a José Roberto Apolari, desagradando parte do PTB. Isso porque há um significativo número de membros da legenda com apoio explícito à família Corrochel. Um dos problemas que teriam incomodado os nomes ligados à família Corrochel é que Apolari teria indicado ao governo um nome sem o aval da sigla. O desgaste interno no PTB teria começado antes mesmo do governo, em 1º de janeiro, quando a família Corrochel apoiou o vereador Marcelo de Oliveira (PRB) na disputa para presidência da Câmara (e contava com os votos dos dois vereadores do PTB, Regina e Apolari). Como Apolari mudou de ideia naquele dia e escolheu Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), houve quebra de confiança interna.

Chamou na chincha

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) teria “chamado na chincha”, com uma conversa dura, um de seus secretários municipais, cobrando mais cuidado em determinadas ações adotadas. O prefeito teria se mostrado preocupado com algumas atitudes de seu subordinado à frente da pasta, e alguns outros atos deste secretário, e garantiu a ele que se entender que alguma ação puder comprometer o bom andamento de seu governo, vai sim cortar na própria carne.

Aliados do prefeito

Repercutiu no mês passado matéria publicada pela Tribuna sobre o segundo escalão do governo Pedrinho Eliseu (PSDB). É preciso que se diga que os critérios adotados por Pedrinho (de nomear aliados políticos e pessoas próximas dele) não são novidade. Praticamente todos os ex-prefeitos de Araras nomearam centenas de pessoas de confiança ou de partidos políticos aliados para os cargos comissionados. A prática é rotina do meio político nos níveis municipal, estadual e federal – e há quem diga que sem os comissionados a máquina não funcionaria direito. O problema é quando o número de comissionados é excessivo, e incha a máquina pública, pesando demais no andamento das rotinas municipais e custando demais. Notadamente, no nível federal, foi fácil enxergar esse inchaço em 2013, sob presidência de Dilma Rousseff (PT): a Rádio CBN divulgou que havia 22.495 funcionários em cargos de confiança no governo federal, o maior patamar desde 1997, época de Fernando Henrique Cardoso. Haja confiança!

Presidente/prefeito

Um sutil erro de digitação, quase que imperceptível a qualquer um, forçou a Câmara a publicar uma errata no mês passado em relação ao texto de uma emenda à lei orgânica já aprovada pela Casa. O erro de digitação foi publicado na Edição nº 608, de 11 de maio de 2017, do Diário Oficial Eletrônico, e na Edição nº 8590, de 11 de maio de 2017, da Tribuna, e nele foi grafado o nome do Presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, como Pedro Eliseu Filho (o primeiro é a forma correta, o segundo é o nome do prefeito Pedrinho Eliseu, filho de Pedro Eliseu Sobrinho). A Câmara já adotou a devida correção e republicou o nome do presidente da Câmara corretamente. O erro é relativamente comum e confunde muita gente, já que, em suma, o “Sobrinho” é o pai e o “Filho” é filho do “Sobrinho”.

TORPEDO

“Tudo aquilo que já existe, e puder ser melhorado, precisa acontecer”.

Do prefeito Pedrinho Eliseu, reconhecendo a necessidade de se manter iniciativas de governos anteriores que deram certo, independentemente de orientação partidária.