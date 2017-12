Cobrança de IPTU em novas áreas teria sido barrada por falta de articulação entre Câmara e Executivo

A rejeição do projeto que pretendia iniciar a cobrança de IPTU sobre alguns novos imóveis em Araras tirou o sono de boa parte da...

Compartilhe em suas redes sociais!

A rejeição do projeto que pretendia iniciar a cobrança de IPTU sobre alguns novos imóveis em Araras tirou o sono de boa parte da administração municipal, que entendia que a questão, simples, passaria tranquilamente na Câmara.

VEJA MAIS – IPTU não será cobrado em novos imóveis; Município diz que perderá R$ 750 mil

Isso porque a Prefeitura garante que está apenas seguindo a lei – que impõe a inclusão de novos imóveis na planta genérica do IPTU – e ainda aponta que o IPTU cobrado em todas as outras partes da cidade não sofrerá aumentos além da inflação acumulada no período (de apenas 2,56%).

Tribuna apurou, contudo, que o projeto tinha mesmo tudo para passar, mas parte dos vereadores não havia entendido a fundo a matéria, e não quis votar “às pressas” o projeto, cobrando que o Executivo detalhasse mais a proposta. Até um dos integrantes mais fiéis da base do governo, José Roberto Apolari (PTB), teria se preocupado com o teor do texto, que soaria impopular, e inicialmente rejeitou a proposta – além dos governistas Eduardo Dias – Du (PHS) e Anete Casagrande (PSDB).

Porém o governo tentou salvar o projeto e enviou o texto, idêntico, na mesma semana em que ele foi rejeitado. Contudo o vereador Jackson de Jesus (Pros) teria defendido em reunião interna que era ilegal um projeto recém-rejeitado ser colocado em votação novamente. Uma “brecha” foi encontrada no Regimento da Casa: que o projeto fosse apresentado por seis vereadores. Porém outra discussão sobre legalidade atravancou essa hipótese – e ela teve total insucesso, já que apenas Marcelo de Oliveira (PRB) e José Roberto Apolari (PTB) decidiram apoiar uma nova votação – junto a eles Carlos Jacovetti (Rede), Pedro Eliseu (DEM) e Romildo Borelli – Baiano (PSD) reuniram 5 votos, abaixo dos 6 apontados como necessários.

Conforme Tribuna apurou, os vereadores da base, Anete Casagrande e Eduardo Dias – Du entenderam que uma mudança repentina de posicionamento, apenas três dias depois de rejeitarem a norma, poderia render comentários capciosos sobre a atuação da dupla.

Além desse problema, a questão sequer teve força para obter aval da Comissão de Redação e Justiça da Casa. A comissão, formada por Deise Olímpio (PSC), Jackson de Jesus (Pros) e José Roberto Apolari (PTB) rejeitou uma nova votação – apenas Apolari defendeu a viabilidade de se recolocar em votação em sessão extraordinária da quinta-feira (21) o projeto que foi rejeitado apenas três dias antes, na segunda-feira (18).