CNH Digital: aplicativo substitui documento impresso

A versão eletrônica da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) entrou em vigor esse mês e partir de agora os motoristas cadastrados no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) não precisam mais portar a versão impressa, basta baixar o aplicativo de verificação disponível nas plataformas IOS e Android para autenticar o modelo virtual do documento nas cidades onde o sistema já está funcionando.

Os Detrans do país estão em processo de transição para emitir a CNH digital por meio dos aplicativos IOS e Android, mas só depois de 1º de julho que serão obrigados a oferecer o serviço.

Para facilitar a emissão da CNH digital, o motorista em Araras pode procurar a Lastro que é autoridade em registro e, de acordo com empresa, os certificados legitimam os documentos virtuais de pessoas ou empresas comprovando sua autenticidade. ”Ele também proporciona mais segurança em transações eletrônicas realizadas via internet”, completou.

A assessora parlamentar Merliane dos Santos Guariento, moradora do Jardim São Nicolau, aprovou a facilitação. “Acho excelente, porque atualmente ninguém sai sem celular, por motivos de trabalho ou familiar. O documento digital vai trazer muita praticidade, pois agora é tudo no celular, desde o dinheiro até as compras, e esse é um caminho sem volta, tudo caminha para o digital”, ressaltou.

Além do formato do documento oferecer mais mobilidade, praticidade e comodidade,. tem a mesma validade jurídica que o documento impresso quando constada a veracidade dos dados por meio de consulta eletrônica pelo aplicativo de celular.

Cabe ressaltar que o motorista interessado em usar o aplicativo deverá ter CNH recente (com QR Code no verso) e cadastro no portal de serviços do Denatran com cadastro no SNE (Sistema de Notificação Eletrônica). (Maria Gabriela Córnia)