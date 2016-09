Clima quente Dois dias depois da derrota para o Palmeiras, a sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, amanheceu pichada. “Menos luxo e...

Clima quente

Dois dias depois da derrota para o Palmeiras, a sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, amanheceu pichada. “Menos luxo e mais futebol” foi o recado dos torcedores. Na loja oficial, localizada logo na entrada do clube, as pichações cobravam o ex-presidente Andrés Sanchez e o atual mandatário Roberto de Andrade. Durante o clássico de sábado, na arena, algumas confusões foram registradas. Revoltados contra a gestão do presidente Roberto de Andrade, torcedores do setor Oeste Inferior xingaram o dirigente que, de seu camarote, respondeu e fez gestos obscenos.

O próximo

Líder do Campeonato Brasileiro e com classificação encaminhada para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o Palmeiras deve ter uma semana decisiva no aspecto político. O presidente Paulo Nobre pretende anunciar o candidato da situação, o atual primeiro vice-presidente, Mauricio Galiotte, favorito absoluto a ser o cabeça da chapa. Nos últimos meses de seu segundo mandato à frente do Palmeiras, Nobre vem desconversando sobre os bastidores políticos. Na festa de aniversário do clube, há quase um mês, deixou claro que manter o modelo de gestão implantado desde que chegou ao Verdão é sua principal preocupação.

No topo

Dentro de campo, um time que se acostumou a ser imbatível. Fora dele, um grupo que lida com uma série de dificuldades para seguir em frente. Mesmo com a conquista do quarto título paraolímpico, a seleção brasileira de Futebol de 5 ainda enfrenta a falta de investimento. A vitória dentro de casa dá a esperança de dias melhores rumo aos Jogos de Tóquio. O Brasil já está há 10 anos sem perder uma partida, seja oficial ou amistosa. O Futebol de 5 entrou nos Jogos Paralímpicos em Atenas 2004. Desde então, a seleção não conhece outro final a não ser o título. O currículo, então, fala alto, e os craques espera um maior reconhecimento.

Rebaixada

Após ser concretizado o rebaixamento da Portuguesa parta a Série D do Brasileirão no último domingo, torcedores invadiram o Canindé e quebraram a sala da presidência do clube. A informação foi confirmada por José Luiz Ferreira, presidente da Lusa, que tem mandato até o final do ano. “Quebraram tudo, a ante sala e a minha sala. Estamos lidando com bandido. Interesse na recuperação eles não têm. Na hora de ajudar, não fazem nada. Um time que a gente tentou. Era um tiro só, aconteceu essa desgraça” – disse o presidente ao globo esporte.com.