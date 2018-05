Cláudia Chinelato – A orientadora do Kumon

Cláudia Reis de Almeida Chinelato, 51 anos, é orientadora e professora do método Kumon, nas disciplinas de matemática, português e inglês. Formada em...

Nascida em São Paulo, a filha de Eldo de Almeida e Georgina Reis de Almeida, Cláudia escolheu a profissão por sua vocação em lidar com pessoas e por acreditar na força transformadora da Educação.

“Optei por esta profissão por acreditar na educação e aprendizado, gostar de estar com pessoas e amar as crianças”, contou ela.

Com 15 anos de carreira em Araras, a orientadora deu uma guinada na sua trajetória profissional, em 2004.

“Trabalhei como analista de sistemas em São Paulo por 14 anos, em duas grandes empresas. Após terminar a pós graduação, fiquei inquieta para abrir um negócio próprio. Através de uma revista, fiquei sabendo do método Kumon e me interessei. Fui para este ramo por gostar de matemática, português e inglês. Sou concluinte nas três disciplinas, inclusive no inglês fiz curso de quatro anos. Gosto muito de ler, aprender e ensinar. Adquiri a franquia em São Paulo no mês de abril de 2001, no bairro do Paraíso. Por motivos particulares, em junho de 2003, vim para Araras e instalei minha unidade no Jardim Belvedere”, relembrou.

Cláudia também explica que seu método de trabalho é baseado em respeitar as necessidades particulares de seus alunos.

“Trabalho individualmente com metas para cada aluno, respeitando sua capacidade, potencial e disponibilidade. Atualmente trabalho com o Kumon, com crianças, a partir de três anos, adolescentes e adultos de qualquer idade. Meu trabalho é aplicar o método fazendo com que seus objetivos (cálculo mental, raciocínio, habito de leitura, interpretação, concentração, disciplina…) sejam alcançados”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Cláudia Reis de Almeida Chinelato

Idade: 51 anos

Profissão: Orientadora e Professora

Formação: curso superior de Matemática e Física (USP) e pós-graduação em Gestão Empresarial (Faap)



Viagem

Melhor já feita: Gramado e Canela

Sonha fazer: roteiro para conhecer a Europa

Dica: Natal e Fortaleza

Personalidade

O que te define: tranquilidade

Defeito: perfeccionista

Qualidade: organização

Sonho: um Brasil melhor

Identidade

Família: importante

Saudade: das minhas avós

Mulher de coragem: minha vó paterna

Homem forte: meu pai (Eldo de Almeida)

Visão Nacional

Política: não adoto

Sociedade: direitos e deveres para todos

Quem melhor representa o Brasil: quem é honesto

Política local

Nome: não sei

Uma ação: melhorar educação, saúde e segurança

Necessidade: empregos e melhorias na cidade, como: bom asfalto nos bairros

Araras

Uma escola: Etec Prefeito Alberto Feres

O que te agrada: as árvores

O que te incomoda: queimadas

Ponto preferido: Parque Ecológico Gilberto Ruegger Ometto

Cultura

Livro: “Quem Ama Educa”- Içami Tiba

Trilha sonora: Raridade de Anderson Freire

Sessão pipoca: “A Vida é Bela”

Quem brilha: Roberto Shinyashiki