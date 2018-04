Circuito Sesc oferece atrações variadas na Praça Barão, no dia 22 de abril

Atrações culturais gratuitas e de qualidade serão oferecidas pelo Circuito Sesc de Artes em Araras, no dia 22 de abril. O evento será na...

Atrações culturais gratuitas e de qualidade serão oferecidas pelo Circuito Sesc de Artes em Araras, no dia 22 de abril. O evento será na Praça Barão e começa a partir das 16h, seguindo até às 21h. A programação traz atividades gratuitas de diferentes linguagens artísticas que vão desde música até teatro e literatura.

O Circuito Sesc é uma realização do Sesc SP, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura.

Um dos destaques da programação no quesito literatura, é a Cia. Circo de Trampo que se apresenta com um acervo variado de livros ilustrados e mediadores convidam o público para leituras individuais e/ou compartilhadas.

No cinema será exibida uma seleção dos curtas-metragens de animação criados pelo estúdio Pixar, responsável por grandes sucessos do cinema e atualmente parte da Walt Disney Pictures.

No quesito artes visuais, Dr. Gepetostein e os Brinquedos Mutantes Coletivo Unsquepensa Arte é inspirado pelo bondoso criador do boneco Pinóquio e pelo doutor Victor Frankenstein. O grupo paulista promove uma oficina para reaproveitar, modificar e resinificar brinquedos usados, velhos e quebrados. Com a troca de partes de bonecas e bonecos, carrinhos e outros objetos, os participantes usam a criatividade para dar vida a novos seres do universo da brincadeira.

Na modalidade dança terá a apresentação do Duelo – Os Clássicos do Passinho, que vem das comunidades e dos bailes funk com a batalha de passinhos, seguindo as batidas dos DJs e as palavras de ordem dos MCs. Os dançarinos criam e repetem movimentos cada vez mais elaborados, incorporando elementos do break, frevo, capoeira e até mesmo do kuduro e do contorcionismo. O Duelo será disputado por Celly Idd, Thamires Cândida, Sidy e André Db, com participação do DJ Seduty Hadassa.

No circo, quem se apresenta é Os Perdidos do Solas de Vento, com dois personagens saindo em viagem apenas com uma escada e um atlas. Entre brincadeiras e confusões, eles usam a imaginação para transformar a escada em barco, caverna e montanha. Os artistas Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues utilizam elementos de acrobacia e de dança para criar um espetáculo cômico e poético, que nasceu de um exercício no projeto Cubo de Ensaio, da Mostra Sesc de Artes e Circulações.

No teatro, a programação tem A Condessa e o Bandoleiro, do Barracão Cultural. Entediada com a nobreza, uma condessa sonha com uma vida de aventuras, enquanto um bandoleiro vive todos os dias no limite do perigo. Essas duas histórias se encontram nesta peça do grupo paulista, eleita o melhor espetáculo jovem de 2015 pelo Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. Os atores também são responsáveis pela música, com sonoridade de ritmos bem brasileiros.

E fechando a programação, a parte musical fica por conta de Fernando Ferrer. O cantor cubano de carreira internacional já se apresentou ao lado de integrantes dos projetos Buena Vista Social Club e Afro Cuban All Star, radicado em São Paulo. Ferrer e sua banda fazem um show com ritmos de toda a América Latina, como bolero, guajira, cumbia, merengue e salsa.

Este ano o evento itinerante passará por mais 120 cidades do interior, litoral e Grande São Paulo, com todas as atividades gratuitas e livres para todos os públicos.

Programação Circuito Sesc de Artes 2018

Dia: 22/04

Local: Praça Barão de Araras

Horário: a partir das 16h

Atrações:

• Literatura

Palavra + Imagem – Cia. Circo de Trapo (SP)

• Cinema

Curtas de Animação da Pixar

• Artes Visuais

Dr. Gepetostein e os Brinquedos Mutantes – Coletivo Unsquepensa Arte (SP)

• Dança

O Duelo – Os Clássicos do Passinho (RJ)

Vivência do Passinho – Os Clássicos do Passinho (RJ)

• Circo

Os Perdidos – Solas de Vento (SP)

• Teatro

A Condessa e o Bandoleiro – Barração Cultural (SP)

• Música Fernando Ferrer (SP)