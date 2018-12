Cinema na Cidade vai exibir filmes gratuitos em três regiões, de 10 a 12 de dezembro

Numa realização da Prefeitura de Araras, em parceria com a empresa Cine Cidade (Rio Claro), acontece de 10 a 12 de dezembro o...

Numa realização da Prefeitura de Araras, em parceria com a empresa Cine Cidade (Rio Claro), acontece de 10 a 12 de dezembro o intitulado Cinema na Cidade, um projeto social que tem como objetivo atender à comunidade que não tem acesso ao cinema, proporcionando lazer e cultura a todos de forma gratuita.

Por meio da Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social, junto a Secretaria Municipal da Ação Cultural, o evento chega pela primeira vez em Araras com 11 sessões pela cidade, divididas em três dias, nos seguintes locais: Canteiro Central da Avenida Presidente Castelo Branco – Narciso Gomes (dia 10); Quadra Coberta do Centro Esportivo Dr Ruy Branco de Miranda – Jardim Alvorada (dia 11); Quadra Coberta do CEU José Olavo Paganotti – zona leste (dia 12).

“Nós sempre trabalhamos em prol da comunidade. Nesse caso do cinema, muitos ainda não têm acesso, infelizmente. Seja pelo valor cobrado no ingresso, ou por outros motivos. Nosso objetivo aqui é oferecer lazer e cultura a todas essas pessoas, sem exigir renda delas. Muitos adolescentes e idosos ainda não sabem o que é ir ao cinema. A assistência social tem esse viés de proporcionar coisas que, geralmente, muitas pessoas não têm acesso”, explicouBianca de Oliveira, assistente social da Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social.

Inscrições:

Os interessados nas sessões do dia 10 devem realizar a inscrição no CRAS Irmã Annadora Sironi – Rua Henrique Dias, 314 – Jardim Belvedere (próximo a Escola Canossianas); para o dia 11, as inscrições devem ser efetivadas no CRAS Brasílio Penteado Castro – Rua Marília, 186 – Jardim Santa Rosa (próximo ao Cristo); e aqueles que desejam participar do dia 12, podem se dirigir até o CRAS José Ometto – Praça Jorge Assumpção, 325 – José Ometto I.

Para participar do evento, basta comparecer nos locais e apresentar nome completo para cadastro. As inscrições vão até os dias da exibição dos filmes. Lembrando que cada sessão irá comportar até 150 pessoas.

Programação completa do Cinema na Comunidade

Sessões do dia 10 de dezembro (segunda-feira)

Os Incríveis 2 (Animação/Comédia) | 9h | Internacional/Dublado

Fala Sério, Mãe! (Comédia/Família) | 13h | Nacional

Pantera Negra (Ficção Científica) | 15h30 | Internacional/Dublado

Extraordinário (Drama/Família) | 19h | Internacional/Dublado

Local: Canteiro Central da Avenida Presidente Castelo Branco – Narciso Gomes

Inscrições: CRAS Irmã Annadora Sironi – Rua Henrique Dias, 314 – Jardim Belvedere (próximo a Escola Canossianas)

Sessões do dia 11 de dezembro (terça-feira)

Os Incríveis 2 (Animação/Comédia) | 9h | Internacional/Dublado

Fala Sério, Mãe! (Comédia/Família) | 13h | Nacional

Pantera Negra (Ficção Científica) | 15h30 | Internacional/Dublado

Extraordinário (Drama/Família) | 19h | Internacional/Dublado

Local: Quadra Coberta do Centro Esportivo Ruy Branco de Miranda – Jd Alvorada

Inscrições: CRAS Brasílio Penteado Castro – Rua Marília, 186 – Jardim Santa Rosa (Próximo ao Cristo)

Sessões do dia 12 de dezembro (quarta-feira)

Os Incríveis 2 (Animação/Comédia) | 9h | Internacional/Dublado

Fala Sério, Mãe! (Comédia/Família) | 13h | Nacional

Pantera Negra (Ficção Científica) | 15h30 | Internacional/Dublado

Extraordinário (Drama/Família) | 19h | Internacional/Dublado

Local: Quadra Coberta do CEU José Olavo Paganotti – zona leste

Inscrições: CRAS José Ometto – Praça Jorge Assumpção, 325 – José Ometto I